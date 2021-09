Maroc: L'université Mohammed V accompagne à distance les futurs étudiants

Rabat — L'Université Mohammed V de Rabat (UM5) lance, ce mercredi, une série d'activités d'accompagnement à distance de ses futurs étudiants, sous le thème "préparons-nous pour un nouveau départ".

Ce programme dédié à la rentrée universitaire 2021-2022 se déploie du 15 au 30 septembre courant sur le site web de l'Université (www.um5.ac.ma) et sur ses réseaux sociaux, indique l'UM5 dans un communiqué.

Mise en place conformément aux décisions prises pour limiter la contamination et la propagation de la pandémie du Covid-19, cette action a pour objectifs de réussir la rentrée universitaire, d'accueillir les étudiants, les soutenir et les rapprocher des staffs académiques et administratifs de l'UM5, de ses lauréats et étudiants.

Le programme proposé porte spécialement sur les langues, le coaching, les soft-Skills, le sport, le bien-être, les E-rencontres avec les étudiants et lauréats de l'UM5.

Au menu de ce programme, une conférence sous le thème "Vaccination anti-Covid: facteur clef à la réussite de la rentrée universitaire 2021/2022", "Soft skills pour une vie universitaire meilleure et efficiente ", "Réussir sa rentrée universitaire: engagement et performance", "La vie d'étudiant à l'UM5 et l'expérience des étudiants ambassadeurs", "Acquisition des softs skills dans les Associations et Clubs à l'UM5". On prévoit aussi deux séances dédiées à la "Langue et communication" et "Breaking the language barrier".