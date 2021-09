Maroc: Al Haouz - Batterie de mesures pour accélérer la cadence de vaccination anti-Covid des élèves 12-17 ans

- Une batterie de mesures visant à accélérer la cadence de vaccination anti-Covid-19 au profit des élèves scolarisés, âgés de 12 à 17 ans, a été adoptée au niveau de la province d'Al Haouz, à l'initiative conjointe des autorités locales et sanitaires ainsi que des cadres éducatifs.

Pour ce faire, il a été procédé à l'élargissement et au renforcement de cette opération au profit des élèves issus des différentes zones relevant de cette partie du territoire national, tout en leur assurant une meilleure orientation vers les Centres de vaccination les plus proches.

En plus des 10 vaccinodromes aménagés pour la circonstance et répartis sur l'ensemble du territoire de la province, des unités mobiles de vaccination anti-Covid-19 ont été, de même, mobilisées de manière à mieux desservir les zones éloignées et reculées au niveau de cette province, réputée pour l'étendue de son territoire ainsi que par ses zones montagneuses et ses reliefs accidentés.

En outre, la Direction provinciale de l'Education Nationale œuvre, en coordination avec les autorités locales et les autorités sanitaires, pour élargir le nombre de vaccinodromes.

La campagne de vaccination anti-Covid-19 en faveur des élèves de 12-17 ans au niveau de la province d'Al Haouz, se poursuit dans d'excellentes conditions et dans un climat empreint de mobilisation et de responsabilité et dans le strict respect des mesures préventives visant à enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette opération qui cible quelque 53.723 élèves issus de différentes communes de la province, connaît une forte affluence des élèves, grâce à une campagne de sensibilisation continue et soutenue et la mobilisation des autorités sanitaires, des autorités locales, de la Direction provinciale de l'éducation nationale à Al Haouz, de l'association des parents et tuteurs d'élèves ainsi que les cadres éducatifs.