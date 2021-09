Algérie: AADL 2013 - Lancement du retrait des ordres de versement de la 1ère tranche

Alger — L'opération de retrait des ordres de versement de la première tranche au profit de 6.000 souscripteurs dans la formule AADL, inscrits en 2013 et dont les dossiers ont été admis, a débuté via la plateforme électronique de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL).

Supervisant cette opération au siège de l'agence, le Directeur général chargé de la gestion des services de l'agence AADL, Fayçal Zitouni, a indiqué que " le retrait des ordres de versement relatif à la première tranche concerne 6.000 souscripteurs dans la formule des logements AADL inscrits en 2013 et englobe, d'autre part, ceux dont le recours a été accepté après examen des dossiers".

Le ministre a également donné, ajoute M. Zitouni, des instructions en vue d'examiner tous les dossiers des souscripteurs au niveau national et de répondre aux recours déposés.

M. Belarbi avait présidé, lundi, une rencontre qui a regroupé les cadres du secteur, lors de laquelle, a été abordé le calendrier des souscripteurs concernés par le versement de la première tranche, parmi ceux dont le recours a été accepté et ayant été inscrits en 2013.

Dans le même contexte, M. Zitouni a annoncé la création d'une autre application électronique vers la fin du mois courant, laquelle permettra aux souscripteurs inscrits en 2013 et qui n'ont pas des dossiers admis et qui réunissent les conditions d'accès aux logements de formule AADL, peuvent s'inscrire dans la base électronique et déposer les documents demandés.

Et d'ajouter: "avec cette opération, le dossier des souscripteurs qui n'ont pas versé la première tranche des redevances de leur logement, sera clôturé".

Retrait des ordres de versement de la 4e tranche fin septembre aux souscripteurs concernés par la remise des clés le 1e novembre prochain

Concernant la livraison des logements AADL programmée le 1e novembre prochain, M. Zitouni a indiqué que dans le cadre de la préparation de cette opération, il sera procédé à l'intensification des visites sur le terrain, en vue de s'enquérir de la disponibilité des logements et du déroulement des travaux, en vue de les livrer, le jour de la célébration de la fête du déclenchement de la Glorieuse révolution du 1e Novembre.

A cet effet et selon le responsable de l'Agence AADL, les souscripteurs bénéficiaires de l'opération de remise des clés en novembre pourront retirer les ordres de versement de la quatrième tranche des redevances de leurs logements, sans toutefois révéler le nombre de souscripteurs concernés par cette opération.

A rappeler que l'opération de retrait de la première tranche a été effectuée avec succès pour les souscripteurs qui se sont présentés à l'agence à cet effet, d'autant qu'ils ont reçu les ordres de versement après avoir accédé à la plateforme électronique de l'AADL, a constaté sur place l'APS.