Maroc: SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-major Général des FAR nomme le Général de Corps d'Armée, Belkhir El Farouk, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud

Rabat — SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-major Général des Forces Armées Royales, a bien voulu nommer le Général de Corps d'Armée, Belkhir El Farouk, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, indique l'État-major Général des FAR dans un communiqué.

Durant sa carrière professionnelle, le Général de Corps d'Armée, Belkhir El Farouk a occupé plusieurs postes militaires importants, avant d'être nommé par SM le Roi, que Dieu L'Assiste, Inspecteur de l'Arme de l'Infanterie, puis Commandant la Zone Sud depuis 2017, précise la même source.

"Puisse Dieu préserver SM le Roi, Chef Suprême et Chef d'État-major Général des FAR et combler le Souverain en la personne de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de l'ensemble de l'illustre Famille Royale", conclut le communiqué.