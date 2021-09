Algérie: Valorisation du rôle de l'imam dans la cohésion sociétale et la préservation de l'identité

Adrar — Des participants à la 19ème édition du colloque national dédié à la mémoire de l'éminent Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, ont mis l'accent, mercredi à Adrar, sur l'importance du rôle de l'imam dans la société, à travers ses efforts en matière d'enseignement coranique, de moralisation des comportements, de défense et de préservation de l'identité nationale, et de consécration de la voie de la modération et du juste milieu.

Les intervenants, Chouyoukh et imams, à cette rencontre intitulée "L'imam, un message religieux, et une valeur nationale", ont appelé à s'inspirer des voies d'enseignement efficient adopté par le défunt Cheikh Sidi Mohamed Belkebir dans son école, durant plusieurs décennies.

Le mode d'enseignement de Cheikh Sidi Mohamed Belkebir a été, de par ses propos, ses conseils et orientations, à l'origine de la transformation de nombreux visiteurs de son école, de commerçants ou de travailleurs, en quêteurs du savoir et apprenants du Coran, a ajouté l'intervenant.

L'école Belekbir a ainsi attiré des disciples de différents âges et catégories sociales et de différentes régions du pays, voire de l'étranger, et devenus par la suite d'éminents érudits.

Des valeurs que se doivent aujourd'hui de transmettre ses élèves en dignes successeurs, pour la préservation du pays, a-t-il souligné.

De son côté, Cheikh Abdelhakem Hammadi a estimé, à travers son intervention sur le message de l'imam et son rôle au service de la société, que le message religieux de l'imam transparait au travers des valeurs inspirées de l'esprit même du texte coranique et devant sceller la relation Imam-société.

Dès lors que l'imam véhicule les valeurs requises du message religieux, il sera en mesure d'influer sur l'édification d'une société modèle, à l'image de la société de Médine, qui s'est ensuite dépeinte sur les imams qui se sont consacrés entièrement à la cohésion et à la stabilité sociétale.

L'enseignant Mohamed Larbi Chaichi (Université émir Abdelkader de Constantine) a rappelé, pour sa part, que l'imamat est un mandat religieux légal, et que l'imam se doit d'être ouvert sur les autres spécialités pour affiner sa capacité de persuasion des fidèles sur les questions concernant leur vie quotidienne et religieuse, à travers des conseils et orientations de spécialistes dans des segments divers tels que la santé, l'environnement, sa sécurité, la protection civile, la sécurité routière et autres.

Des débats ont animé cette rencontre tenue au palais de la Culture d'Adrar et se sont articulés autour de l'activité de l'imam et les voies de sa promotion pour faire face aux différents défis actuels ou à venir.

La wilaya d'Adrar vit actuellement des moments de spiritualité, coïncidant avec l'anniversaire de la mort de Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, avec la présence de visiteurs de différentes régions du pays pour la lecture du Coran et la visite de sa mosquée sise au centre-ville et devant abriter une cérémonie de clôture de la lecture du Livre Saint, en présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, des autorités locales et de nombreux fidèles.

La cérémonie, prévue après la prière du Maghreb, sera aussi l'occasion de présenter les recommandations de la 19ème édition du colloque dédié à la mémoire de Cheikh Sidi Mohamed Belkebir.

Pour rappel, le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a décidé, dans un message adressé au colloque, de décréter le 15 septembre de chaque année journée nationale de l'Imam.