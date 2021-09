Algérie: Covid-19 - Partenariats Pnud-associations pour sensibiliser la population

Alger — Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD Algérie) a signé des partenariats avec 7 associations algériennes, dans le cadre du projet "Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie" pour la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation de la population sur la vaccination et les gestes barrières, indique, mercredi, un communiqué de la délégation de l'Union européenne (UE).

Les associations, dont certaines à caractère national, ont été retenues suite à un appel à partenariat lancé en avril dernier et sont : l'Association Scientifique des Etudiants en Pharmacie de l'Université d'Alger (ASEPA ), "Bariq 21" (Skikda), "El Hayet" (Alger), "Idrak des sciences médicales" (M'sila), "Insaf" (Sétif), "Main Tendue" (Tamanrasset) ainsi que "Santé Sidi el Houari" (Oran), précise la même source.

En vertu de ces partenariats, le projet de "Réponse solidaire européenne" accorde un appui financier à ces associations pour "l'acquisition de matériels de protection et la production de supports de sensibilisation ciblant "le grand public, plus spécifiquement des catégories vulnérables de la population. Ces campagnes porteront sur la nécessité de l'acte vaccinal et le maintien des gestes barrières pour lutter contre, éviter, et endiguer" la propagation de la Covid-19, est-il expliqué.

Il prévoit une réponse intégrée en 3 volets, rappelle l'UE, citant "la dotation des structures sanitaires publiques en équipements médicaux, en matériels de dépistage précoce et en équipements de protection au profit du personnel soignant".

De même que "la formation d'environ 5000 cadres et praticiens de la santé publique (médecins, infirmiers, techniciens) à l'utilisation des équipements et à la prise en charge des patients", ainsi que "la communication et la sensibilisation de la population, à travers notamment des partenariats avec la société civile active sur le terrain", conclut le communiqué.