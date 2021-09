Algérie: Incendies - 8 mis en cause arrêtés à Tizi Ouzou placés en détention provisoire

Alger — Les huit (08) mis en cause arrêtés à Tizi Ouzou ont été placés en détention provisoire, a indiqué mercredi un communiqué du Commandement la Gendarmerie nationale (GN) sur les derniers développements des enquêtes sur les feux de forêt ayant touché récemment plusieurs régions du pays.

Selon la même source "les mis en cause sont poursuivis pour adhésion à des associations, organisations, groupes et organisations aux activités terroristes et subversives", outre "l'allumage délibéré de feu de forêts causant la mort de plusieurs personnes".

Le communiqué ajoute que les mis en cause sont également poursuivis "pour atteinte à l'unité du pays, actes terroristes et de sabotage ciblant la sécurité de l'Etat et l'unité nationale", notant que "certains d'entre eux sont poursuivis pour perception de fonds de l'étranger dans le cadre d'un groupe ou d'une organisation, pour commettre des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'Etat et à l'unité du pays en application d'un plan prémédité à l'intérieur et à l'extérieur du pays".

D'après le communiqué "les enquêtes se poursuivent pour présenter le reste des parties impliquées devant les autorités judiciaires compétentes et dévoiler toutes les personnes impliquées".

Pour rappel, les enquêtes de la Police judiciaire avaient abouti à "l'arrestation de 08 suspects à Tizi Ouzou et 08 autres à Béjaïa, tous actifs dans l'organisation terroriste MAK", avait indiqué lundi dernier un communiqué du Commandement de la GN.