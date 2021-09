Algérie: Création de 3 marchés de gros de vente de poissons et produits halieutiques

Alger — Le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques compte créer trois marchés de gros pour commercialiser les poissons et les produits halieutiques en vue de réguler les prix et lutter contre la spéculation, a indiqué mercredi à l'APS une source responsable au ministère.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de "la mise en oeuvre de la feuille de route du ministère visant à organiser et à réguler le marché aux poissons et à faciliter la commercialisation et le suivi de la traçabilité du produit", selon la même source.

Le ministère s'attelle à travers ces marchés "à assurer la disponibilité, en quantité et qualité, des produits de pêche et aquacoles avec diverses variétés en adéquation avec les exigences du marché".

Il sera procédé à cet effet à la création, dans un premier temps, de trois marchés à l'est, au centre et à l'ouest du pays "en attendant la généralisation de cette opération dans d'autres régions, a fait savoir la même source, soulignant que le ministère de l'Intérieur s'apprête à déterminer les assiettes foncières où seront installés ces marchés.

La concrétisation de ce projet sera avec la participation de tous les acteurs concernés par la chaîne de la distribution et dans le reste des secteurs ministériels afférents, relevant également le rôle primordial des marchés de gros dans la médiation entre les pêcheurs et les vendeurs.

Selon le même responsable, le rôle de ces marchés ne se limite pas à la vente de poissons frais local mais également l'exposition et la vente de tous les produits halieutiques importés (poisson congelé).

Ces nouveaux marchés en question seront encadrés par des contrôleurs des ministères de la Pêche et des Produits halieutiques et du Commerce, des douanes et des vétérinaires spécialistes.

La direction de contrôle des activités de pêche, d'aquaculture et d'organisation du marché des produits halieutiques oeuvre actuellement à l'organisation d'une série de réunions avec les directeurs du secteur et les directeurs des chambres de pêche ainsi que les agents commerciaux en vue de la régulation des opération de lancement de ces marchés prochainement", a-t-il conclut.