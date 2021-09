Cote d'Ivoire: Région du Tonkpi/Insertion socio-économique - Clarisse Mahi soutient des filles vulnérables

La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale chargée de la Protection sociale a présidé une importante cérémonie.

La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la protection sociale, chargée de la Protection sociale, Clarisse Mahi, a remis, le 13 septembre, à Man, des kits et des équipements d'installation socioprofessionnels à 58 jeunes filles vulnérables des communes de Man et de Danané. C'était dans l'enceinte de la préfecture de Man.

Vingt-trois filles ont reçu des kits de couture composés de machine à coudre et plusieurs accessoires d'installation ; 30 coiffeuses ont bénéficié de casques et divers outils d'installation et 5 autres en pâtisserie ont obtenu des cuisinières complètes à gaz.

Ce don s'inscrit dans le cadre du projet d'assistance à la scolarisation et à la formation des jeunes filles vulnérables avec l'appui technique et financier de l'Unicef et le soutien du "Fonds Global affaire du Canada".

« C'est un projet dit de la seconde chance, qui a pour but de faciliter l'accès des filles vulnérables à l'éducation de qualité et dans un environnement sécurisé où avec un travail décent, elles pourront disposer de revenus. En d'autres termes, contribuer à la réduction de leur précarité », a indiqué la directrice des Actions sociales au ministère de l'Emploi et de la protection sociale, Mme Kossa née Kangah Viviane.

Selon elle, l'objectif visé par cette action est d'outiller les bénéficiaires à l'effet d'exercer le savoir-faire acquis par ces filles durant un an de formation.

La secrétaire d'État Clarisse Mahi a soutenu que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du Chef de l'État Alassane Ouattara. Il est question de donner une seconde chance à ces filles en leur offrant des formations en pâtisserie, en couture, en caissière et aide-soignant.

« Faites en sorte que ces opportunités soient pérennisées. Évitez de vendre ces outils mis à votre disposition pour vous garantir un mieux-être. Quelle que soit la difficulté que vous allez trouver sur votre chemin, vous aurez la direction régionale de la protection sociale à vos côtés pour vous accompagner. Je vous encourage à braver toutes les difficultés pour aller de l'avant. Vous êtes désormais un modèle dans la société. Faites en sorte qu'on respecte plus de filles désormais dans le Tonkpi. Ne vous laissez pas manipuler par des vendeurs d'illusion. Soyez les piliers de vos familles », a-t-elle recommandé.

Ouattara Gervais, chef du bureau régional de l'Unicef, a expliqué les enjeux de cette cérémonie. « Chers récipiendaires, ce matériel vous permettra, nous en sommes sûrs, de contribuer grandement à votre insertion effective dans le tissu socioéconomique et d'éviter que vous ne tombiez encore dans un état de vulnérabilité qui vous exposera davantage aux violences, aux abus et à l'exploitation dont sont victimes de nombreux enfants et adolescents en Côte d'Ivoire », a-t-il soutenu. Les maires Aboubakar Fofana de Man et Ouattara Lassina de Danané ont salué cette initiative.

Les bénéficiaires, par la voie de Gonlou Juliana, ont exprimé leur gratitude à la secrétaire d'État chargée de la Protection sociale à travers sa direction régionale et à l'Unicef pour cette contribution visant leur insertion socio-professionnelle.