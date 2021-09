Congo-Brazzaville: Matérialisation de la démocratie - La société civile appelée à jouer sa partition

Le Congo a célébré, le 15 septembre à Brazzaville, la Journée internationale de la démocratie. A cet effet, le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a animé un focus pour susciter la mobilisation citoyenne autour de la démocratie, en vue de garantir la participation des forces vives de la nation dans la bonne gouvernance publique.

Plusieurs associations et ONG de défense des droits de l'homme et des femmes ont pris part à l'échange animé sur le thème « La démocratie : quel défi pour la société civile ? ». Développant ce thème, la présidente de l'Association des femmes juristes du Congo, Jocelyne Milandou Kanza, est revenue sur l'étymologie du concept démocratie. Elle a fait savoir que le terme est né au VIe siècle à Athènes, en Grèce antique, et signifie pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. L'oratrice a renchéri que la démocratie est un droit universel pour chaque citoyen et doit être exercé dans la liberté. Il y a trois piliers de démocratie, a-t-elle souligné, mais qui s'appliquent dans le strict respect des principes de séparation de pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire.

La démocratie, selon elle, comporte 27 principes fondamentaux. Dans sa mise en œuvre, la société joue un rôle décisif. « La société civile joue un rôle important dans la consolidation de la démocratie, qui elle, contribue au développement harmonieux de la société. Celle-ci est un contre-pouvoir et ses objectifs sont fondés sur l'intérêt général », a indiqué Jocelyne Milandou Kanza.

Le second thème, portant sur « Démocratie et genre », a été lui, développé par Me Mathilde Quenum, avocate à la Cour. A l'en croire, l'homme et la femme jouent tous un rôle capital et complémentaire dans la matérialisation de la démocratie. Un partenariat qui doit être renforcé pour garantir la mise en œuvre de la démocratie au Congo. Même si l'homme l'a toujours marginalisée et reléguée au second plan, a-t-elle indiqué, la femme doit s'imposer devant lui, affirmant que le pouvoir s'arrache.

« Il ne saurait y avoir de démocratie sans un véritable partenariat entre homme et femme dans la conduite des affaires publiques où les deux agissent dans l'égalité et la complémentarité, s'enrichissant mutuellement de leurs différences », a indiqué l'oratrice. En initiant cette causerie-débat, le Conseil consultatif de la société civile et des ONG vise trois objectifs spécifiques. Il s'agit de sensibiliser les acteurs de la société civile aux défis de la démocratie ; susciter la prise en compte des questions du genre dans la gouvernance démocratique, ainsi que de consolider l'action des organisations de la société civile autour des valeurs démocratiques.

Pour sa part, le secrétaire permanent de cette institution, Germain Cephas Ewangui, a exhorté les leaders des associations, ONG, fondations, syndicats, sociétés savantes, ordres professionnels à travailler en symbiose pour édifier une base démocratique solide. L'objectif est de faire d'elle un socle de « raffermissement de l'unité et de la concorde nationales, de solidification du vivre ensemble, d'accélération de l'œuvre de développement économique, social et culturel du Congo », a-t-il conclu.