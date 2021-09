Congo-Brazzaville: Mairie de Brazzaville - Des projets importants à développer en 2021

Le maire de la ville, Dieudonné Bantsimba, a évoqué le 15 septembre, à l'ouverture de la neuvième session ordinaire du conseil départemental, une série de projets à réaliser dans le cadre du budget de la commune, exercice en cours.

Dieudonné Bantsimba a évoqué, entre autres, le projet de transformation d'une partie du siège de la mairie du troisième arrondissement, Poto-Poto, en pôle d'attraction culturelle et sociale et celui de construction des plateformes de diffusion artistique au niveau des arrondissements 7, Mfilou, et 6, Talangaï. « Ces projets inscrits dans notre budget, exercice 2021, verront très bientôt le jour », a-t-il indiqué.

De même, en ce qui concerne Poto-Poto, a-t-il poursuivi, le premier module du projet, estimé à 772 000 euros, cofinancé par le Conseil départemental et municipal de Brazzaville et l'Association internationale des maires francophones, est déjà bouclé et les travaux vont démarrer sous peu. Les négociations sont en cours avec les bailleurs de fonds pour le second module.

Le maire de Brazzaville a également épinglé les travaux de pavage des voiries à Madibou, Talangaï et au Centre-ville; l'entretien routier des artères de la capitale; l'aménagement des espaces verts; le curage des rivières Mfilou et Kélékélé ainsi que la construction des forages d'eau potable à l'île Mbamou.

"Nous nous efforcerons avec le même engagement à faire mieux, même avec peu. Quoi qu'il en soit, notre ambition est de faire de Brazzaville une ville propre, verte, moderne où règne une véritable cohésion sociale et fait bon vivre", a-t-il lancé.

La neuvième session ordinaire du Conseil départemental de Brazzaville va se tenir sur dix jours au cours desquels seront examinées six affaires, dont quatre à caractère financier et deux à caractère administratif. Il s'agit du projet de délibération fixant le taux de la taxe sur l'agrément des régies publicitaires ; le projet de délibération autorisant la négociation d'un projet de contrat de mise en concession de Matari (cimetière départemental et municipal de Brazzaville), avec la société Atlantic Traders ; le projet de délibération portant dénomination d'une avenue Gandhi-Mahatma, de l'axe routier qui part du rond-point de la frontière à celui qui aboutit en face du siège de l'arrondissement 7, Mfilou.

A cela s'ajoutent le projet de délibération portant élévation exceptionnelle à titre posthume de M. Mfumu Fylla Difoua Dissassa, au rang de citoyen d'honneur de la ville de Brazzaville ; le projet de délibération fixant les taux de la taxe d'autorisation des professions à caractère local connexe au travail de transport automobile exerçant dans le périmètre urbain de la ville de Brazzaville ; le projet de délibération portant virement des crédits dans certaines lignes du budget du Conseil départemental et municipal exercice 2021.

Le maire de Brazzaville a, dans son discours d'ouverture, annoncé le lancement dans les prochains jours d'une campagne de sensibilisation et d'adhésion à la vaccination contre le coronavirus dans les marchés domaniaux, en collaboration avec les ministères en charge de la Santé et de la Femme.