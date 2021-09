Congo-Kinshasa: Session ordinaire de septembre - Mboso « Priorité aux attentes du peuple »

Essentiellement budgétaire, la session ordinaire de septembre de l'Assemblée nationale s'est ouverte hier dans la salle des spectacles du Palais du peuple. Dans son allocution, Christophe Mboso a rappelé aux députés nationaux les attentes du peuple congolais.

Contrairement à ce que pense certains politiciens, la population attend de ses élus l'examen et l'adoption des lois avec impact réel sur son vécu quotidien. Du pouvoir public, ce peuple attend des solutions aux besoins essentiels et se préoccupe des problèmes liés à sa sécurité, sa santé. Elle attend aussi une mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement de base etc.

Abordant la question des ressources minières, le président de la chambre basse a fait savoir que la situation s'avère désastreuse en dépit de la ressente reforme. 500 sociétés minières se partagent 2.870 titres miniers dont dispose le pays en raison de 2421 permis de recherche installés sur une superficie de 4.431 Km2. Ce qui représente 17,1% de la superficie du pays. Et 449 permis d'exploitation installés sur une superficie de 47.335 , soit 2% de la superficie totale de la RDC.

Pour cette situation qui frise la fraude, le Président de l'Assemblée Nationale a demandé au gouvernement une régularisation des statuts des titres miniers et l'encourage à retirer, dans le respect du code minier, les droits miniers aux exploitant véreux afin de permettre aux nouveaux investisseurs d'occuper les mêmes titres. Il aussi recommandé au gouvernement d'augmenter d'ardeur pour la vérification de preuves de paiement d'impôts, droits, taxes et redevances pour chaque permis minier.

Le gouvernement doit aussi instituer clairement les zones d'exploitation artisanale et inciter les services compétents à obliger les titulaires de ces permis miniers à payer les taxes ou droits de toutes les années depuis l'octroi jusqu'à l'expiration, afin de maximiser les recettes du trésor public.

Christophe Mboso a annoncé la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour auditer le cadastre minier et évaluer sur terrain les dates d'acquisitions et expirations des titres miniers ainsi que les droits revenant à l'Etat.

Contexte de la session ordinaire

En dehors des attentes de la population, Mboso a indiqué que cette session essentiellement budgétaire s'est ouverte au moment où le pays a réalisé une prouesse en organisant les examens d'Etat avec satisfaction.

Sur le plan politique, l'attention reste focalisée sur le processus électoral, spécialement sur le choix des animateurs de la CENI, leur entérinement ainsi que la poursuite des réformes dans ce domaine. Il a invité chaque partie à la prise de conscience de cette réalité. Pour ce qui est de l'Assemblée nationale, il a confirmé qu'elle jouera pleinement son rôle. En agissant ainsi qu'il pourra être évité à la nation, le retard pour la tenue des prochaines élections et échapper aux actes tendant à tenir les institutions pour responsables d'un éventuel report des échéances électorales.

Sur le plan sécuritaire, il a indiqué que, le ¾ de la république vit en paix. Avec l'état de siège décrété par le Président de la République, la nation, à travers la représentation nationale affirme son adhésion et soutient à cette mesure du chef de l'Etat. Tout en saluant l'action actuellement menée par les forces armées, Christophe Mboso a invité le gouvernement à doter les troupes au front des moyens logistiques permettant de faire face aux défis sécuritaires, préserver l'intégrité nationale et libérer ainsi les populations de ces provinces de ces atrocités.

Sur le plan sanitaire, Mboso a exhorté la population de poursuivre avec les gestes barrières pour une protection mutuelle et contenir la propagation de covid-19. Dans le même contexte, le président de la chambre basse a demandé, au gouvernement et aux partenaires, de tout mettre en œuvre pour poursuivre avec la campagne de vaccination et doter les formations médicales des moyens logistiques conséquents.

Contrairement aux anciennes pratiques, au nom de toute la représentation nationale, Mboso a remercié le gouvernement pour le dépôt du projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2021 et le projet de loi des finances de l'exercice 2022 au bureau de la chambre basse. Ceci est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Sans vouloir anticiper sur le débat, le souhait pour l'Assemblée nationale est que ce projet de budget soit pro social. Une manière de permettre à la population congolaise de jouir concrètement des promesses faites par le Président Tshisekedi lors de son discours d'investiture.