Congo-Brazzaville: Gouvernance - La HALC vulgarise ses textes

La Haute autorité de lutte contre la corruption (HALC) a édifié, le 15 septembre à Brazzaville, les cadres et agents du ministère de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale sur les questions liées à la lutte contre la corruption, fléau qui mine les administrations et organismes.

L'échange s'est inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la lutte contre la corruption auprès des administrations publiques amorcée depuis plus d'un mois par la Halc. Le but est de vulgariser son arsenal juridique avant de passer à la mise en œuvre du Plan d'action sur la corruption et ses méfaits.

Plusieurs thématiques ont été développées lors de cette rencontre parmi lesquelles L'écosystème national de lutte contre la corruption : place et rôle de la Halc ; La Halc et ses procédures de saisine ; L'aperçu général de la loi anti-corruption ; La lutte contre la corruption : place de la loi relative à la déclaration de patrimoine. Un instant d'enseignement visant à éclairer la lanterne des agents et cadres dudit ministère en vue d'endiguer la prolifération de ce fléau.

Ayant pris part à ces échanges, la ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, s'est réjouie de cette initiative qui permettra aux acteurs concernés de mieux comprendre et agir dans la lutte contre ce fléau. « La corruption étant mère des vices en matière de gouvernance, sa prévention et sa répression constituent le premier champ de bataille où est jugée la volonté réelle des pouvoirs publics d'enraciner la culture d'intégrité au sein du service public. Il nous faut apprendre et mieux comprendre comment, ensemble, endiguer la prolifération de ce fléau qui mine nos administrations », a-t-elle déclaré.

Pour le président Emmanuel Ollita Ondongo, la Halc a la responsabilité de prévenir et combattre la corruption, la concussion, la fraude et les autres infractions assimilées. Le combat contre la corruption, a-t-il dit, est sans merci et mérite l'implication de tous les Congolais. « Nous avons le devoir de baliser la voie de l'émergence du Congo tant attendue. Or, il est incompatible de sauver d'un côté l'émergence d'un pays, et de l'autre entretenir dans ce même pays les antivaleurs comme la corruption, la concussion, la fraude », a-t-il indiqué.

Emmanuel Ollita Ondongo a ajouté : « L'Afrique perd chaque année 150 milliards de dollars pour des faits de corruption et le Congo n'est pas épargné de cette catastrophe. Notre devoir commun serait de placer le Congo sur la voie de l'émergence, car il n'y a pas mieux que les Congolais pour construire ce pays ».

Notons que cette rencontre avec les cadres et agents du ministère de l'Economie intervient après celle des ministères des Finances, de l'Economie forestière et celui du Transport. La campagne de sensibilisation des citoyens congolais à la corruption et la vulgarisation des textes juridiques fondamentaux de la Halc aura pour points de chute la primature, les deux chambres du Parlement et la présidence de la République avant de la clôturer par un carnaval anticorruption dans les deux principales villes, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire.