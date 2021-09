Congo-Brazzaville: Insertion sociale - Les documents de l'étude du rapport provisoire sur les métiers porteurs d'emploi validés

Le Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE) a validé, le 15 septembre, les documents du rapport provisoire sur les métiers porteurs d'emploi, lors de l'atelier ouvert par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé à Brazzaville.

L'étude a été menée pendant soixante jours par une consultante internationale recrutée par le PDCE, après avis à manifestation d'intérêt régulièrement publié suivant les procédures de passation des marchés conformément aux directives de la Banque mondiale, avec l'appui d'une équipe nationale composée des cadres de différents ministères sectoriels, explique le coordonnateur du PDCE, Auxence Léonard Okombi.

Le coût de financement de cette étude est de plus de 51, 741 millions de francs CFA, tel que prévu dans le PTBA et les TDR qui ont obtenu l'avis de non objection de la Banque mondiale, ajoute-t-il.

L'enquête sur les métiers porteurs s'inscrivait dans le cadre des recommandations d'une précédente étude réalisée par le projet en 2016, sur les chaînes globales des valeurs dans les domaines de l'agriculture et l'agro-industrie, la forêt et la transformation du bois. Elle a concerné les villes de Brazzaville, Pointe-Noire ainsi que les départements du Kouilou, Niari, de la Bouenza, Sangha et la Likouala.

« La validation du rapport provisoire de cette étude est également le fruit des recommandations des différentes missions de supervision de la Banque mondiale qui exigeaient de faire endosser les différents programmes et filières de formation à ouvrir au niveau du projet pour les prochaines cohortes, en fonction des besoins réels identifiés sur le marché à partir d'une enquête de terrain pour maximiser les chances d'employabilité des jeunes formés », a-t-il indiqué.

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a rappelé l'accord de financement additionnel du projet signé entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale le 23 décembre 2020. Selon lui, cette étude sur les métiers porteurs d'emploi a plusieurs objectifs. Elle permet au ministère de disposer des informations actuelles sur les métiers porteurs à forte capacité de création d'emplois. Elle consiste également à aider ce sous-secteur de l'enseignement à mettre en place, dans le cadre global du projet, les filières de formation nécessaires au développement des compétences requises pour ces métiers afin d'orienter le choix des formations à réaliser ainsi qu'à dresser une cartographie du secteur économique des filières, des métiers et bien d'autres.

Par ailleurs, la consultante internationale du projet, Michèle Aurore Houngnissi, a circonscrit sa communication sur la présentation, les objectifs, la méthodologie et les résultats du projet. L'oratrice a défini à cette occasion les différents concepts de métiers dont « les métiers porteurs » comme étant les métiers qui semblent favoriser des chances de trouver un emploi. Elle a ajouté que ces métiers porteurs répondent aux critères selon lesquels l'employeur éprouve les difficultés de recrutement, le volume de recrutement ainsi que l'importance du nombre de création d'emplois.