Togo: Stratégie Tomégah-Dogbé, terroriser ou obliger la population à se faire vacciner ?

Le Premier ministre togolais Mme Victoire Tomegah-Dogbe prend appui sur de nouvelles méthodes pour délivrer la réticente population de l'esprit du Fake News et de les contraindre à se faire vacciner. C'est dans cette logique que la Dame s'est prononcée mardi dernier au parlement

En conseil des ministres la semaine dernière, le gouvernement s'est rebondi sur les mesures restrictives afin d'endiguer la pandémie virale dont la hausse des cas devient pertinente. Sur ce, devant les parlementaires Mme Tomégah-Dogbé n'a pas trouvé de meilleure stratégie que d'obliger la population à se faire vacciner.

« Je voudrais vous demander de nous aider à passer le bon message. Nous avons commencé par faire de la pédagogie et nous avons vu les résultats. Les gens ne vont pas dans les centres de santé juste parce qu'ils ont été plus affectés par des Fake news ou des Infox et ils ont peur d'aller se faire vacciner. Nous sommes obligés de passer à une autre stratégie pour être plus agressifs et faire peur parce que nous perdons beaucoup de temps, d'énergie et de ressources. Nous devons aller très vite. C'est une affaire de sursaut patriotique individuel et collectif. Nous devons commencer par faire peur », a débité Mme Victoire Tomegah-Dogbé devant les députés.

Si d'autres pensent que la décision de la cheffe du gouvernement ressemble à un diktat, elle autre parle de la cherté des vaccins qui doivent le Togo dans la lutte contre la Covid-19

Selon elle, les vaccins coûtent très chers, et pas question de détruire une seule dose. « Nous avons une stratégie qui nous permet de ne pas aller détruire des vaccins périmés. Ce qui se fait dans beaucoup de pays parce que n'ayant pas réussi à les consommer. Au Togo, on ne va détruire un seul vaccin périmé. Le vaccin, ça coûte cher. Ce qui se passe dans notre pays relève réellement d'une volonté politique de faire en sorte que nous déployions les meilleures stratégies possibles pour réussir à vacciner le maximum de personnes », a-t-elle lancé.