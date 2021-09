Sénégal: Macky Sall relève "l'urgence de poursuivre un plan cohérent d'investissement" dans le secteur sanitaire

Dakar — Le chef de l'Etat Macky Sall a souligné mercredi la nécessité de finaliser le programme spécial de reconstruction et de modernisation des établissements de santé, la pandémie de Covid-19 ayant selon lui "révélé l'urgence de poursuivre l'exécution d'un plan cohérent d'investissement" dans ce secteur, a-t-on appris de source officielle.

Macky Sall, présidant le même jour la réunion du Conseil des ministres, a évoqué "la question liée à l'intensification de la modernisation des structures et services de santé".

Il a rappelé que "la pandémie de Covid-19 a révélé l'urgence de poursuivre l'exécution d'un plan cohérent d'investissement dans le secteur de la santé, soutenu par la mobilisation de ressources humaines de qualité", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Il a indiqué, dans cette perspective, "l'urgence de finaliser le programme spécial de reconstruction et de modernisation des établissements de santé", après la réalisation de quatre nouveaux hôpitaux (Kaffrine, Kédougou, Sédhiou et Touba), la construction en cours de l'hôpital de Matam, à Ourossogui, et le lancement prochain des travaux de la Polyclinique de l'Hôpital principal de Dakar.

Aussi le président de la République invite-t-il le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, "à lui proposer, avant la fin du mois d'octobre 2021, un nouveau dispositif de gouvernance (conseil d'administration et organigramme des directions) et de renforcement des performances des hôpitaux et structures de santé".