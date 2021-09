Madagascar: Exposition - Autour du racisme de Paris à l'AFT

La grande exposition du Musée de l'Homme, « Nous et les autres. Des préjugés au racisme », débarque dans les Alliances françaises de Madagascar. Le 25 septembre, à 15 h, une table-ronde autour du thème « Des préjugés au racisme » sera également organisée à l'Alliance française d'Andavamamba, et marquera l'ouverture officielle de l'exposition itinérante.

Interviendront durant la table-ronde, Helihanta Rajaonarison, historienne ; l'écrivaine Patricia Rajeriarison ; Rindra Rakotoarivony, généticien dont les interventions sont surement attendues ; Dominique Tiana Razafindratsimba, sociolinguiste de l'Université d'Antananarivo ; Francis Veriza, géographe et enfin le professeur Barbin Ramahefasoa, en tant que sociologue. Carole Reynaud-Paligot, co-commissaire de l'exposition sera également présente en ligne et pourra répondre aux questions posées.

Disponible depuis le 6 septembre à l'AFT, cette exposition retrace le phénomène du racisme et la fabrique des préjugés et décrypte la mise en place des stéréotypes et la construction des idées reçues sur la nature de l'Homme. Les objectifs de l'exposition étant de recenser les expériences et les perceptions du racisme d'une province à une autre et de les mettre en dialogue. Elle sera disponible auprès de 13 Alliances de Madagascar dont Antananarivo, Toamasina, Antsiranana, Mahajanga, Toliara, Sambava, Moramanga, Ambositra, Antsirabe, Ambatondrazaka, Tsiroanomandidy, Nosy-Be et Farafangana.