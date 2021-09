Madagascar: Ministre Harifidy Ramilison - Supervision des travaux dans le Grand Sud

Le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison, accompagné par son staff technique, vient d'effectuer une visite dans les sites d'intervention de son département dans le Grand Sud de Madagascar.

Cette descente sur le terrain vise à superviser l'avancement des travaux contribuant à la lutte contre le kere et l'insécurité alimentaire dans les régions Androy et Anosy, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Emergence du Grand Sud. Il s'agit notamment du centre de technique agro-écologique du sud situé à Ambovombe et du site de mise en œuvre du projet Titre Vert à Agnarafaly, dans la commune rurale d'Ifotaka ainsi que le site d'installation de l'unité de transformation de manioc en gari.

Il a ainsi discuté avec les autorités locales sur le développement d'une stratégie durable visant à éradiquer le kere dans le Grand Sud du pays. Cette stratégie consiste à définir une matrice d'intervention en coordonnant les activités de développement des deux régions avec celles des différents projets sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. On peut citer, entre autres, le programme FORMAPROD, le programme DEFIS, le projet AFAFI Sud, le projet CASEF et le projet PRADA.

Le renforcement des bases productives n'est pas en reste en vue de développer les filières de spécialisation de chaque région, selon le concept « One District, One Product ou One Factory », et à partir de l'élaboration d'une cartographie de potentialité régionale. À court terme, le ministère avec les partenaires techniques prévoit pour la région Androy, la mise en place d'une unité d'huilerie d'arachide, d'une unité de production de lait de chèvre et d'une unité de transformation de manioc en gari et en farine, outre la valorisation du fruit du cactus.