Ile Maurice: Assemblée générale annuelle - Le groupe SBM réalise plus de Rs 1 Md de profits nets d'impôts

En dépit de la crise économique et sanitaire que connaît le pays, SBM Holdings Ltd a fait plus d'un milliard de roupies en profits nets d'impôts. C'est le résultat pour l'exercice financier 2020, annoncé lors de l'assemblée générale annuelle du groupe, mercredi 15 septembre.

Les actifs du groupe SBM enregistrent une hausse de Rs 30 Mds passant de Rs 258 Mds en 2019 à Rs 288 Mds en 2020. «Ces bons résultats», devait indiquer Sattar Hajee Abdoula, qui a d'ailleurs été reconduit à la présidence du conseil d'administration de SBM Holdings Ltd, «sont le fruit de la stratégie adoptée par le conseil d'administration et mise en œuvre par les différentes équipes dans l'ensemble des filiales, que ce soit à Maurice ou à l'étranger». Lors de l'assemblée générale annuelle du groupe, qui s'est tenue ce mercredi, au SBM Park, à Forest-Side, le chairman de SBM Holdings devait préciser que l'amélioration des performances du groupe est la conséquence directe des nouvelles orientations stratégiques que le conseil d'administration a structurées autour de quatre piliers, à savoir la consolidation et la rationalisation de ses opérations, l'optimisation des coûts et le renforcement de ses capacités. «Nous consolidons nos activités en nous concentrant sur nos compétences clés, tout en rationalisant nos processus et en améliorant notre efficacité opérationnelle. Nous mettons tout en œuvre pour créer les conditions nécessaires pour promouvoir la stabilité financière et le développement du groupe et de ses filiales.»

Sattar Hajee Abdoula est revenu sur les nombreuses mesures et initiatives prises au cours des derniers mois dans le but de renforcer le niveau de résilience du groupe et lui fournir les outils requis pour l'aider à relever les défis à venir. La rigueur, la discipline et l'agilité dont ont su faire preuve ses équipes jusqu'ici pour s'adapter à la «nouvelle normalité» ont été identifiées comme étant des facteurs sur lesquels SBM Holdings Ltd va s'appuyer pour relever les défis futurs. L'innovation a été au cœur de l'ensemble des projets du groupe, qu'il s'agisse du réaménagement des modalités de travail ou de l'introduction de nouveaux services numériques afin d'améliorer davantage l'expérience client.

Au cours de l'année écoulée, le groupe a mis l'accent sur le renforcement des capacités opératoires. Parmi les segments où le renforcement était considéré comme indispensable, se trouve celui de la formation du personnel. C'est ainsi que le personnel affecté à différents échelons des opérations a pu bénéficier d'un programme de 78 500 heures de formation. Autre initiative envisagée pour poursuivre la stratégie de renforcement des capacités a été la mise en place de SBM Talent Finder. Il s'agit d'une mesure visant à rechercher les talents dont le groupe a besoin parmi les jeunes diplômés âgés de moins de 26 ans. Les candidats choisis obtiendront un stage de 11 mois avec la possibilité de décrocher un poste permanent dans une des filiales du groupe.

Les nouvelles têtes qui ont rejoint l'équipe de direction sont : le Dr Roshan Boodhoo, Deputy Group CEO de SBM Holdings Ltd, Raoul Gufflet, CEO de SBM (Bank) Holdings Ltd, Anoop Nilamber, CEO de SBM Bank (Mauritius) Ltd, Ashish Ramsurrun, Chief Technology and Innovation Officer, Mazahir Koussa, Chief Risk Officer, et Nuvin Balloo, Group Head Research, Strategic Planning, Execution and Lead Economist au sein du pôle bancaire. Les réalisations du groupe n'ont pas été applaudies par tout le monde. La non-distribution de dividendes a énervé certains petits actionnaires, qui n'ont pas hésité à le faire savoir aux membres du conseil d'administration.