Ile Maurice: Policiers agressés au sabre - Un suspect arrêté

Il était recherché depuis samedi après l'agression au sabre de deux officiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Barkly. Jean Billy Rudd Seblin, 27 ans et habitant Résidence Père Laval, a été arrêté lundi à son domicile lors d'une opération conjointe de la brigade antidrogue et la CID de la Western Division sous la supervision du surintendant de police Bansoodeb. Une certaine quantité d'héroïne a été saisie chez lui. Il devra être entendu par la brigade antidrogue avant que la CID ne prenne le relais et l'interroge au sujet de l'agression.

Samedi dernier, deux officiers de la CID de Barkly remarquent la présence de deux individus à l'allure louche à proximité d'un temple à Mont-Roche. Les deux policiers se sont approchés des deux hommes à moto pour un contrôle d'identité. Mais ces derniers, pris de panique, ont démarré en trombe. Ils ont été pris en chasse. À un certain moment, les policiers ont repéré la moto abandonnée à Saint-Martin, non loin d'un élevage de porcs. Quelques minutes après, les deux hommes ont fait leur apparition. Lorsque les policiers leur ont révélé leurs identités, les malfrats ont sorti un sabre et les ont agressés.

L'arrestation du complice de Jean Billy Rudd Seblin est imminente. Les deux hommes sont soupçonnés d'être impliqués dans un vol avec violence il y a quelques jours à Coromandel. L'un des agents a positivement identifié Jean Billy Rudd Seblin comme étant son agresseur.