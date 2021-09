Algérie: Note ministérielle conjointe contenant des mesures pour l'emploi des titulaires d'un doctorat

Alger — Une note interministérielle a été signée, mercredi à Alger, portant les mesures relatives au recrutement des titulaires d'un diplôme de doctorat dans les institutions économiques et les administrations publiques.

Cette note a été signée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya, ainsi que le Directeur général de la Fonction publique et de la réforme administrative, Belkacem Bouchemal, en présence de cadres des deux ministères.

A cette occasion, M. Benziane a souligné que cette rencontre était "le fruit d'un effort et d'un travail conjoint et d'une coordination entre divers secteurs pour mettre en évidence les aspects de la complémentarité gouvernementale en adoptant des mesures pratiques pour examiner la prise en charge de l'employabilité des titulaires d'un diplôme de doctorat ".

Et d'ajouter que "l'élaboration de cette note est intervenue après une série de séances de travail menées par un groupe de travail sectoriel conjoint au niveau du ministère pour examiner la prise en charge de l'employabilité des titulaires de doctorat à travers l'implication des départements ministériels concernés, dont l'Intérieur, les collectivités locales et l'aménagement du territoire, l'Energie, l'Industrie, l'Emploi, le travail et la sécurité sociale en plus du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise et la Direction générale de la Fonction publique et de la réforme administrative (DGFPRA).

La création de cet espace "se veut un cadre pour formuler des propositions sur les mécanismes et les nouvelles procédures légales, en vue d'optimiser les débouchés de l'emploi en faveur des titulaires d'un diplôme de doctorat, la recherche de nouvelle formules et perspectives de recrutement et d'insertion sur le marché de l'emploi".

"Cette notre applicable immédiatement après sa signature sera susceptible de doter les administrations, les entreprises publiques, et les entreprises économiques publiques et privées de compétences hautement qualifiées dans divers domaines et spécialités scientifiques et technologiques, ce qui contribuera certainement leur développement et à l'amélioration de sa gestion et performance", a-t-il ajouté.

Il a estimé, en outre, que la signature de cette note "contribuera à offrir aux titulaires d'un diplôme de doctorat la chance de décrocher un poste d'emploi, en sus de permettre à l'université algérienne de gagner les enjeux et défis présents et futurs, notamment en termes de débouchées dans l'environnement socio-économique, et partant la contribution au développement durable".

Par ailleurs, M. Lahfaya a déclaré à la presse l'importance de "cette note interministérielle dans le recrutement des titulaires d'un diplôme de doctorat, dans le cadre de l'action gouvernementale coordonnée, estimant que ce nouvel exploit "se veut un jalon supplémentaire vers la consolidation de la vision stratégique du Gouvernement dans le cadre de la construction de l'Algérie nouvelle".

