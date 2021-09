Maroc: Lancement du projet "Campus connecté" dans l'enseignement supérieur

Rabat — Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a lancé, mercredi, le projet "Campus connecté" au niveau des études supérieures, en vue d'une plus grande intégration des nouvelles technologies dans l'effort d'amélioration de la qualité des apprentissages.

Le programme, qui fait partie des chantiers de mise en œuvre de la loi-cadre 51-17 sur la réforme du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, consiste à mettre à la disposition des étudiants, des cadres pédagogiques et administratifs une plateforme technologique performante via l'équipement des établissements et cités universitaires en réseau Internet haut débit (WIFI6).

Le nouveau système permettra à l'étudiant d'accéder à distance aux ressources numériques de son établissement, souligne le ministère dans un communiqué, notant que "Campus connecté" aspire également à à élargir l'accès aux ressources Intranet au profit des étudiants là où ils se trouvent au Maroc.

En outre, le projet comprend le programme "MARWAN" (Moroccan Academic and Research Wide Area Network) destiné à répondre aux besoins croissants des universités en termes de bande passante et de services réseau avancés.

Le programme "MARWAN" s'appuie sur l'évolution internationale des technologies de communication et vise à améliorer la qualité, le service et l'architecture du réseau afin de répondre aux exigences liées à la modernisation de l'université marocaine.

Connecté au réseau GEANT qui sera réservé uniquement au trafic académique, "MARWAN" offre dans sa nouvelle topologie une infrastructure d'information et de communication entre les établissements de formation et d'enseignement et avec des réseaux européens.