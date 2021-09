Maroc: Tiflet - Deux policiers contraints d'utiliser leur arme pour interpeller un multirécidiviste dangereux (DGSN)

Rabat — Un officier et un inspecteur de police relevant de la brigade locale de la police judiciaire de la ville de Tiflet ont été contraints, mercredi soir, d'utiliser leur arme de service pour interpeller un individu aux antécédents judiciaires qui avait exposé la vie des citoyens et des éléments de la police à une menace sérieuse et dangereuse à l'aide d'une arme blanche.

Le suspect avait exposé un citoyen à des coups et blessures à l'aide de l'arme blanche au sein d'un centre commercial, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le mis en cause a tenté de suivre la victime et de continuer à l'agresser alors qu'il se dirigeait pour déposer une plainte, ce qui a contraint les deux policiers à tirer deux balles de sommation pour dissuader l'agresseur, avant qu'ils atteignent le prévenu par deux balles dans la cuisse, après avoir refusé d'obtempérer et exposé au danger la sécurité des deux policiers et de la victime.

Le suspect a été transporté à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires, et il est soumis actuellement à la surveillance médicale pour les besoins de l'enquête menée par la police judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier tous les actes criminels qui lui sont reprochés, conclut la DGSN.