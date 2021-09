Gabon/Congo-Kinshasa: Départ de Bayanho à Lupopo - Le joueur justifie son choix

Longtemps présent dans l'effectif de Mnagasport, Junior Bayanho Aubyang est désormais un joueur du FC Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi en République Démocratique du Congo. L'ex attaquant de Bouenguidi sports parle aujourd'hui d'un choix sportif et de vie.

« Le club m'a mis dans d'excellentes conditions. Il y a tout pour que je sois épanoui », a-t-il déclaré au cours d'une interview accordée à des confrères. Junior Bayanho Aubyang veut conquérir la RDC et ensuite viser l'Afrique, surtout dans un effectif qui compte énormément sur l'ancien capitaine de l'Union Sportive de Bitam. Aujourd'hui, ce dernier dit avoir des ambitions et le FC Saint Eloi Lupopo en a également, tout comme lui qui souhaite briller dans un vrai championnat compétitif, avec des joueurs d'expérience comme Youssouf Mulumbu et Patou Kanbangou.

S'agissant de son départ de Mangasport après avoir effectué la présaison avec le club de Moanda, Junior Bayanho est clair. « J'aurais pu rester et honorer ma promesse de disputer la Coupe de la CAF avec Manga. Mais, j'en ai décidé autrement. Lupopo me proposait un challenge sportif et de vie bien plus intéressant que celui de Mangasport », a déclaré le nouveau joueur du club de Lubumbashi.

Le joueur n'avait donc pas de contrat écrit avec Mangasport, raison pour laquelle il a pris le temps d'écouter d'autres offres car ne se sentant pas assez encré dans le projet du club moandais. A noter que le club de Lupopo a affirmé selon le joueur gabonais que les dirigeants viendraient à « poursuivre quiconque voudrait mettre en péril son investissement ».