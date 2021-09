Sénégal: Conseil des ministres du 15 septembre 2021 - Un nouveau dispositif de gouvernance des hôpitaux d'ici octobre

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 15 septembre 2021, au Palais de la République.

A l'entame de sa communication, le Chef de l'Etat est revenu sur la préparation du Grand Magal de Touba qui sera célébré le 26 septembre 2021. Dans cette optique, le Président de la République demande au Gouvernement de prendre toutes les dispositions sanitaires, sécuritaires, logistiques, hydrauliques, électriques et d'assainissement requises, en vue du déroulement satisfaisant de cet événement international, qui rassemble des populations venues de l'intérieur du pays, de la sous-région et du reste du monde. Dans le contexte de pandémie de Covid-19, le Chef de l'Etat invite, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, à déployer sur le terrain, en relation avec les Autorités religieuses et le Comité d'organisation, un dispositif avancé de sensibilisation et de dotation de masques aux populations ; à renforcer notamment le personnel de santé, les équipements et la dotation en médicaments des structures sanitaires de la Région de Diourbel.

Le Président de la République a informé le Conseil, qu'il se rendra à Touba, le Samedi 18 septembre 2021, pour une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides et procéder par la même occasion, à l'inauguration de l'Hôpital de niveau 3 de Touba qui compte 300 lits.

Le Chef de l'Etat a indiqué que la réalisation de cet établissement sanitaire de dernière génération, un modèle en Afrique, illustre son ambition de doter Touba et son agglomération d'infrastructures multisectorielles de grande envergure, au regard du développement urbain et du rayonnement religieux de la localité.

Abordant la question liée à l'intensification de la modernisation des structures et services de santé, le Président de la République a rappelé que la pandémie de Covid-19 a révélé l'urgence de poursuivre l'exécution d'un plan cohérent d'investissement dans le secteur de la santé, soutenu par la mobilisation de ressources humaines de qualité.

Le Chef de l'Etat indique, dans cette perspective, après la réalisation de quatre (04) nouveaux hôpitaux (Kaffrine, Kédougou, Sedhiou et Touba), la construction en cours de l'hôpital de Matam, à Ourossogui et le lancement prochain des travaux de la Polyclinique de l'Hôpital principal de Dakar, l'urgence de finaliser le programme spécial de reconstruction et de modernisation des établissements de santé.

Le Président de la République invite, dès lors, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, à lui proposer, avant la fin du mois d'octobre 2021, un nouveau dispositif de gouvernance (Conseil d'Administration et organigramme des directions) et de renforcement des performances des hôpitaux et structures de santé. Poursuivant sa communication, le Chef de l'Etat a rappelé l'importance primordiale qu'il accorde à l'accélération du déploiement des financements destinés aux jeunes et aux femmes, dans le cadre du Programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes « XËYU NDAW ÑI ». Ce programme inclusif consacre « la territorialisation équitable des financements par département et par commune.

Le Président de la République exhorte, à cet égard, le Ministre des Finances et du Budget, les Ministres sectoriels et le Délégué général à l'Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, à lancer sans délai, au niveau national, les opérations de financement, sur la base des nouvelles requêtes émanant des Pôles Emploi et entreprenariat des jeunes (via les comités de crédits locaux). Dans cet élan, le Chef de l'Etat signale l'urgence du financement prioritaire des artisans du Sénégal avec le concours de leurs organisations professionnelles et des chambres des métiers.

Sur le projet de construction des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté, le Président de la République signale qu'il constitue une priorité pour l'action gouvernementale et demande, à ce propos, aux membres du Gouvernement impliqués dans le projet, de mettre en œuvre toutes les diligences requises, en vue d'accélérer les travaux prévus dans les huit (08) premiers départements ciblés ((Pikine, Guédiawaye, Fatick, Kaolack, Goudiry, Vélingara, Matam et Podor).

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l'Etat a insisté sur les points suivants :

1- la commémoration de l'anniversaire du bateau le « Joola » qui sera célébrée le 26 septembre 2021 : à ce propos, il est demandé (i) au Gouvernement de prendre toutes les dispositions habituelles, en rapport avec les autorités territoriales et les familles des victimes, en vue de la bonne organisation des cérémonies d'hommage à Dakar et à Ziguinchor, (ii) au Ministre en charge de la Culture, la nécessité d'accélérer les travaux d'édification du Mémorial-Musée dédié aux disparus, (iii) au Ministre en charge des Finances de renforcer significativement les ressources allouées à l'Office des Pupilles de la Nation ;

2- le contenu des programmes audiovisuels et le nécessaire contrôle des messages publicitaires : sur ce point, le Président de la République, constatant la récurrence de la diffusion d'émissions et de films, dont les contenus heurtent nos valeurs culturelles républicaines, et la publication des messages publicitaires qui remettent en cause l'image de nos institutions, l'autorité de l'Etat, l'unité nationale et la stabilité sociale, demande au Ministre en charge de la communication et au CNRA de dérouler les mesures législatives et réglementaires appropriées, afin de renforcer l'encadrement strict des contenus et programmes audiovisuels, conformément aux principes et valeurs de la République.

Sur le suivi de la coopération et des partenariats, le Chef de l'Etat est revenu sur la cérémonie qu'il a présidée, le 09 septembre 2021, marquant l'entrée en vigueur du MCA Sénégal II, qui donne ainsi le coup d'envoi de l'exécution des travaux sur cinq (05) ans, de cet important projet consacré entièrement au secteur de l'électricité et financé à hauteur de 550 millions de dollars US, soit 330 milliards de FCFA, sous forme de don du Gouvernement américain avec une contribution sénégalaise de 50 millions de dollars US, environs 25 milliards de FCFA.

Le Président de la République a renouvelé ses chaleureux remerciements au Gouvernement américain et exhorte tous les services de l'Etat concernés, à travailler en mode Fast track, pour l'exécution intégrale du projet, dans les délais impartis.

Revenant sur la participation du Sénégal à l'Exposition Universelle de « Dubaï 2020 », le Chef de l'Etat a indiqué que cette exposition représente, à la fois une vitrine et une opportunité pour consolider l'attractivité et le rayonnement international du Sénégal.

Le Président de la République demande, à cet égard, au Ministre en charge du Commerce de prendre toutes les dispositions nécessaires en liaison avec l'APIX pour un succès du Forum économique du Sénégal à Dubaï, prévu les 13 et 14 octobre 2021. Il indique que ce Forum devra mobiliser les grands investisseurs privés internationaux et asseoir le dynamisme ainsi que la crédibilité du Plan Sénégal Emergent.

Le Chef de l'Etat a clos sa communication par son agenda diplomatique.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS

- Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles;

- Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur l'exécution budgétaire 2021.

- Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a fait une communication sur la situation internationale;

- Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur le dispositif sanitaire mis en place pour le Grand Magal de Touba;

- Le Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a fait une communication sur la situation pluviométrique et la campagne agricole 2021-2022 ;

- Le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement a fait une communication sur l'évaluation de la réforme de l'hydraulique rural ;

- Le Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions a fait une communication sur la préparation de la 3ème conférence sociale.

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

- Le projet de décret portant dénomination de la sphère ministérielle « SPHEREX » du 2ème arrondissement de Diamniadio : « Sphère ministérielle Habib Thiam ».

- Le projet de décret abrogeant et remplaçant le décret n°2017-170 du 27 janvier 2017 portant partie réglementaire du Code électoral ;

- Le projet de décret portant application de la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé ;

- Le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Lycée d'Excellence Mariama BA de Gorée.

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur Baye Moctar DIOP, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République fédérale démocratique d'Ethiopie et Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l'Union Africaine à Addis-Abeba, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté Philippe, Roi des Belges, avec résidence à Bruxelles, en remplacement de l'Ambassadeur Amadou DIOP, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Mohamed Lamine THIAW, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ministre - Conseiller à l'Ambassade du Sénégal au Japon, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Madame Sahle-Work Zewde, Président de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, et Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l'Union Africaine à Addis-Abeba, en remplacement de Monsieur Baye Moctar DIOP, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Youssoupha DIOP, Professeur d'Enseignement moyen principal, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Casablanca (Royaume du Maroc), en remplacement de Monsieur Massamba SARR, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Babou SENE, Chancelier des Affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Dakhla (Royaume du Maroc).

Monsieur Abdoulaye SY, Ingénieur technologue en génie électromécanique, est nommé Directeur des Equipements scolaires au Ministère de l'Education nationale, poste vacant.

Le Président de la République a également procédé à la nomination de Professeurs titulaires et de Professeurs assimilés au niveau des Facultés et des Ecoles de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar

Monsieur Fallou MBOW, matricule de solde n° 506 766/D est nommé dans les fonctions de Professeur titulaire de Linguistique du Discours à la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.

Sont nommés Professeurs titulaires à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar:

Djibril AGNE, matricule de solde n° 100 051/E

Souleymane GOMIS, matricule de solde n° 104 234/B

Daouda LOUM, matricule de solde n° 377 209/H

Louis MENDY, matricule de solde n°369 502/A

Mor NDAO, matricule de solde n°389 425/C

Aminata NIANG DIENE matricule de solde n°103 063/G

Sont nommés Professeurs titulaires à la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Mayoro DIOP matricule de solde n°514 4871/E

Idrissa SARR matricule de solde n°104 922/D

Cheikh Ahmadou Bamba GUEYE matricule de solde n°102 578/C

Sont nommés Professeurs titulaires à l'Ecole supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar :

Fatou DIOP SALL matricule de solde n°101 204/D

Vincent SAMBOU matricule de solde n°607 490/R

Sont nommés dans les fonctions de Professeurs associés (Militaires) à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Ontologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar :

Papa Moctar FAYE, matricule de solde n°106 171/L

Moctar GUEYE, matricule de solde n°100 655/E

Sont nommés Professeurs assimilés à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar :

Mamadou FAYE, matricule de solde n°519 897/G

Saliou NDIAYE, matricule de solde n°518 723/D

Monsieur Papa Mamour DIOP, matricule de solde n° 518 264/L, est nommé dans les fonctions de Professeur assimilé de Sciences de l'Education : Didactique de la langue et de la littérature (Espagnol) à la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Sont nommé Professeurs assimilés à l'Ecole supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar :

Ibrahima NGOM, matricule de solde n° 104 424/A

Idy DIOP, matricule de solde n° 106 904/F

Khadidiatou WANE KEITA, matricule de solde n° 104 989/E

Oumar BA, matricule de solde n° 510 434/A

Sont nommés Professeurs assimilés à la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar :

Adama DIOUF, matricule de solde n° 100 577/D

Alioune DIOUF, matricule de solde n° 100 714/I

Mountaga LAM, matricule de solde n° 100 863/D

Joseph NDONG, matricule de solde n° 104 302/Z

Sont nommés dans les fonctions de professeurs titulaires à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar :

SECTION MEDECINE :

Louise FORTES DEGUENONVO, matricule de solde n° 100 707/M

Mouhamadou Lamine DIA, matricule de solde n° 100 855/G

Papa Adama DIENG, matricule de solde n° 100 757/H

Ibrahima Bara DIOP, matricule de solde n° 102 028/C

Mouhamadou Bamba NDIAYE, matricule de solde n° 622 485/E

Anne Aurore SANKALE, matricule de solde n° 103 878/E

SECTION PHARMACIE :

Rokhaya NDIAYE DIALLO, matricule de solde n°104 305/C

Alioune DIOR FALL, matricule de solde n° 102 569/E

Babacar MBENGUE, matricule de solde n°104 712/ C

Oumar THIOUNE, matricule de solde n° 104 799/B

SECTION ODONTOLOGIE :

Khady DIOP BA, matricule de solde n°101 529/J

Khaly BANE, matricule de solde n°100 235/C

Joseph Samba DIOUF, matricule de solde n° 100 743/E

Mouhamed SARR, matricule de solde n° 103 988/E

Fait à Dakar, le 15 septembre 2021

Le Ministre des Collectivités Territoriales,

du Développement et de l'Aménagement des

Territoires, Porte-Parole du Gouvernement