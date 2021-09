Afrique: Moussa Konaté - « Je veux gagner des titres et donner maximum de joie au public espérantiste »

L'Espérance de Tunis a officialisé l'arrivée de Moussa Konaté (Dijon), prêté pour un an avec option d'achat.

L'attaquant buteur sénégalais Moussa Konate est désormais un joueur de l'Espérance Sportive de Tunis. Le footballeur de 28 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Dijon, s'est engagé avec l'Espérance de Tunis. L'ancien joueur d'Amiens fait l'objet d'un prêt payant d'une saison qui comprend une option d'achat, pour un montant qui n'a pas été donné. Jamais apparu depuis le début de l'exercice 2021-2022, Moussa Konaté avait marqué 5 buts en 27 rencontres de Ligue 1 la saison passée. Le Lion du Sénégal compte bien rugir chez les Sang et Or de Tunis.

«Les gens avec qui je travaille se sont occupés de tout. L'Espérance a toujours été intéressée par mes services. Cela m'a notamment motivé pour être. Je suis Africain et j'aime mon continent. Je sais que l'Espérance est une des meilleures équipes en Tunisie. Elle veut toujours aller de l'avant et gagner des titres. Je me dis que j'allais y venir et partager mon expérience», soutient ainsi l'ex-attaquant d'Amiens.

Il s'est montré ambitieux et convaincu par le projet espérantiste. «J'ai de l'ambition comme tous les autres joueurs. Je veux gagner des titres et donner maximum de joie au public espérantiste. Je veux faire partie de ceux qui vont faire grandir l'équipe. On verra la suite dans les années à venir. Espérons que tout se passera très bien. Je demande aux fans d'être derrière leur équipe et de venir nombreux nous soutenir», rassure Moussa Konaté sur la page Facebook du club.

Âgé de 28 ans, l'ancien joueur du FC Sion et d'Amiens avait passé sa visite médicale avec succès mardi. Auteur de cinq buts en Ligue 1 la saison dernière sous les couleurs du DFCO, le natif de Mbour aura notamment pour tâche de faire oublier le Ghanéen Khalid Basit et l'Ivoirien William Togui, non conservés à l'issue du précédent exercice.