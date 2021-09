Cote d'Ivoire: "Renforcement de la gouvernance forestière" - Bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du projet au cœur d'un atelier

L'Association "Initiatives pour le développement communautaire et la conservation de la forêt" (Idef) en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation de l'agriculture (Fao) et de l'appui technique et financier de l'Union européenne (Ue), a organisé un atelier de bilan du projet dénommé : « Projet de renforcement de la gouvernance forestière par le déploiement de l'observation indépendante dans les périmètres d'exploitation forestière en Côte d'Ivoire (Oi/Pef) et le suivi communautaire en temps réel ». La rencontre s'est déroulée le 9 septembre 2021, dans un hôtel à Cocody-Angré.

Selon Diédri Manféi Anderson, chef dudit projet, l'objectif de l'atelier est de faire le bilan des activités et présenter les synthèses des rapports d'observation indépendante élaborés. Elle vise également à présenter l'intérêt de l'outil « forestLink » pour l'observation indépendante.

A l'en croire, montrer l'importance de l'observation indépendante dans la lutte contre la déforestation et l'amélioration de la gouvernance forestière.

A cette occasion, colonel Touré Ouayanha, conseillé technique à la direction générale des forêts et de la faune au ministère des Eaux et Forêts, représentant le ministre de la tutelle, a indiqué la question de l'implication des communautés, des partenaires et des décideurs dans la mise en œuvre dudit projet est un défi majeur : « Les communautés où qu'elles se trouvent, doivent enregistrer et transmettre en temps réel aux autorités et autres acteurs pertinents des alertes géo-référencées sur les activités illégales menées dans les forêts », a-t-il indiqué.

Stéphane Broussard, responsable projet pour le compte de l'Ue, a, pour sa part, relevé que la transparence, la qualité et la disponibilité des informations sur l'exploitation contribueront ainsi à l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des périmètres d'exploitation forestière.

L'Association "Initiatives pour le développement communautaire et la conservation de la forêt", existe depuis quelques années. Sa mission est la gestion et la lutte contre la déforestation.