Congo-Kinshasa: Ouverture de la session de septembre/Sénat - Modeste Bahati appelle à se concentrer sur les vrais problèmes du Peuple Congolais

Conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 82 du Règlement intérieur du Sénat, le Président Modeste Bahati Lukwebo a déclaré ouverte ce mercredi 15 septembre 2021, la session ordinaire de septembre 2021.

«Il est temps que notre pays dépasse le stade des querelles politiques pour se concentrer enfin sur les vrais problèmes du peuple notamment, la pauvreté, le chômage, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'environnement; bref, les problèmes du développement socioéconomique du pays». C'est par ces mots forts et poignants que le Président de la Chambre haute du parlement a clôturé son discours solennel en présence de Sama Lukonde, Chef du Gouvernement et Christophe Mboso speaker de l'Assemblée nationale et d'autres invités qui ont pris part à cette grande cérémonie. Par ailleurs, Modeste Bahati invite les sénateurs à plus d'assiduité et de promptitude dans l'exercice de leur travail.

"La session qui s'ouvre ce jour sera laborieuse. Outre l'examen du Budget, nous aurons également à examiner d'autres matières au regard des circonstances du moment en sus de nos arriérés législatifs. Ainsi, je vous invite à plus d'assiduité et de promptitude dans l'exercice de vos tâches respectives tout en vous souhaitant une excellente session. Pour terminer mon propos, je rappelle à la classe politique le respect des engagements, la culture de la paix et de la réconciliation, l'esprit de tolérance et d'alternance qui doit l'animer constamment", a déclaré Modeste Bahati.

Abordant les sujets brûlants de l'heure notamment, la problématique de désignation des animateurs de la CENI, Modeste Bahati a appelé tous les acteurs impliqués dans le processus à transcender leurs divergences pour l'intérêt commun.

Cette session est laborieuse, reconnait le speaker du sénat car, plusieurs questions seront abordées. D'où, cet appel lancé aux sénateurs pour plus de promptitude mais aussi de rationalité lors de l'examen de la loi des finances.

Pour terminer son propos, il a rappelé à la classe politique le respect des engagements, la culture de la paix et de la réconciliation, l'esprit de tolérance et d'alternance qui doit l'animer constamment.