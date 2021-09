Congo-Kinshasa: JED exige des excuses officielles du chef de la police après l'agression très brutale d'un journaliste lors d'une manifestation de l'opposition

Journaliste en danger (JED) condamne fermement l'agression du correspondant de Radio France Internationale à Kinshasa, capitale de la RD Congo, par les forces de l'ordre et exige par conséquent des explications du Commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa sur cet acte intolérable.

Patient Ligodi, journaliste-correspondant de Radio France Internationale à Kinshasa et directeur d'actualité.cd, un média en ligne, a été brutalisé et copieusement agressé, le 15 septembre 2021, par des éléments de la police et tiré dans les habits avant de l'embarquer de force de leur véhicule.

Le journaliste couvrait une manifestation de l'opposition interdite par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Cette manifestation populaire était organisée à Kinshasa et dans les provinces par les leaders de la plateforme d'opposition LAMUKA pour s'opposer à un probable glissement du pouvoir de Félix Tshisekedi et à la politisation de la CENI (Commission Électorale Nationale Indépendante).

Journaliste en danger (JED) dénonce avec véhémence cette violence policière et demande instamment aux autorités gouvernementales et de la police de sanctionner les auteurs de cet acte infligé publiquement au vu et au su de tout le monde au journaliste Patient Ligodi.

Pour JED, rien ne justifie l'usage de la violence à l'encontre de ce correspondant de RFI qui n'a pourtant commis aucune infraction en couvrant cette manifestation et les agissements des forces de sécurité n'avaient rien à voir avec le travail du journaliste.

Insolite

Un vieux a laissé 17 canards comme actifs pour ses trois fils

Lorsque le vieux est décédé, ses fils ont ouvert le testament.

Le testament du père a déclaré que le fils aîné devrait obtenir la moitié des 17 canards,

Le Fils du Milieu devrait recevoir 1/3 des 17 canards,

Le plus jeune fils devrait recevoir 1 / 9e des 17 canards

Comme il n'est pas possible de diviser 17 en deux ou 17 par 3 ou 17 par 9, les fils ont commencé à se battre entre eux.

Alors, ils ont décidé d'aller voir un homme sage qui vivait dans une grotte pour obtenir des conseils.

Le sage a écouté patiemment la Volonté. Le sage, après avoir réfléchi au dilemme, a apporté son propre canard et l'a ajouté au 17. Cela a augmenté le total à 18 canards.

Maintenant, il a commencé à lire le testament du père décédé.

La moitié de 18 = 9.

Il a donc donné 9 canards

au fils aîné.

1/3 sur 18 = 6.

Il a donc donné 6 canards

au fils du milieu.

Et, 1 / 9e de 18 = 2.

Alors il a donné 2 canards

au plus jeune fils.

Maintenant, ajoutez ceci:

9 + 6 + 2 = 17

Il reste donc 1 canard

que le sage a repris.

MORALE : Il y a TOUJOURS une solution (malgré les défis). L'attitude de négociation et de résolution de problèmes est de trouver le 18e canard, c'est-à-dire, le terrain d'entente. Une fois qu'une personne est en mesure de trouver un terrain d'entente, le problème est résolu. C'est parfois difficile, mais une solution sera trouvée.

Cependant, pour parvenir à une solution, la première étape consiste à croire qu'il existe une solution. Si nous pensons qu'il n'existe pas de solution, nous ne pourrons en trouver aucune!

EGESU-avant la Cérémonie de clôture, le Panel "à nos Morts de l'ESU" a vécu durant deux heures

Les Profs Michel Bisa de l'Unikin (² & Modérateur) et Abbé Léonard Santedi, Recteur de l'UCC ont présidé cette cérémonie hautement spirituelle ponctuée de vives émotions, sanglots et pleurs.

C'était dans un silence, silencieusement silencieux que les Congressistes ont suivi la récitation d'une centaine des noms des Professeurs décédés et enterrés durant les deux dernières années et ce, dans l'indifférence totale de la communauté nationale. Les Scientifiques, Étudiants et PATO n'ont pas été oublié.

Quelles pertes mon Dieu ! L'allure de ces morts inquiète, l'indifférence des décideurs politiques étonne, l'indifférence de la communauté titille,... où va cette folle société qui ne sait pas pleurer la mort de ses Savants ?

Une société qui abandonne ses Sages finira un jour par être abandonnée et dispersée.

Suivez mon regard !

OLPA exige des sanctions après les brutalités policières contre des journalistes à Kinshasa

L'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), organisation indépendante de défense et de promotion de la liberté de presse, exige des sanctions contre les auteurs des brutalités policières visant des journalistes de Kinshasa, capitale de la République du Congo (RDC).

Patient Ligodi, Chinois Mbelechi et Louange Vangu respectivement correspondants de Radio France Internationale (RFI), BBC (British Broadcasting Corporation) et journaliste du site d'informations laplumeinfos.net, ont été molestés, le 15 septembre 2021 par des éléments de la Police nationale congolaise (PNC/Kinshasa) au moment où ils effectuaient un reportage sur un rassemblement interdit par le gouverneur de Kinshasa. L'appel au rassemblement a été lancé par MM. Martin Fayulu et Adolphe Muzito, deux opposants politiques au pouvoir de Kinshasa. Ils exigeaient la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et la tenue des élections en 2023.

Patient Ligodi qui tentait d'interviewer les opposants dans la commune de Masina a été appréhendé par la police, traîné à même le sol puis embarqué dans un véhicule de police. Le journaliste s'en est sorti avec plusieurs lésions au niveau du dos et aux bras. Ses effets confisqués (téléphone, dictaphone et montre) puis restitués en partie.

Il a été conduit dans un centre hospitalier pour des soins appropriés.

De son côté, Chinois Mbelechi s'en est sorti avec des douleurs à la jambe.

Louange Vangu a été brutalement interpellé par les éléments de police à Masina et tous ses effets confisqués (téléphones, cartes d'identité, une somme d'argents et souliers). Il en est sorti avec une blessure à l'œil droit.

En outre, les installations de Radiotélévision Satellite 1, propriété d'Adolphe Muzito, ont été prises d'assaut, le 15 septembre 2021 par un groupe d'éléments de la PNC/Kinshasa qui tentaient de pénétrer l'enceinte de la radio où est situé un bureau privé d'Adolphe Muzito, membre de la coalition Lamuka.

José Kadjadja Ngoma, un des présumés auteurs des brutalités contre Patient Ligodi a été interpellé.

De ce qui précède, OLPA condamne vigoureusement ces mauvais traitements subis par des professionnels de la presse en plein exercice de leur métier. Il s'agit manifestement d'une atteinte grave à la liberté de presse garantie par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Par voie de conséquence, OLPA exige des sanctions exemplaires à l'endroit des auteurs de ces actes.

Lu pour vous

Triste information mais très utile

C'est un malheureux constat fait dans certaines maisons.

Les casseroles, les bidons d'eau et autres récipients sont souvent soit non couverts, soit mal couverts. Et généralement, ce sont les femmes (filles et mères de familles) qui sont supers qualifiées dans cela.

Lisez cette histoire, si elle vous choque, s'il vous plaît, partagez-la au maximum avec vos contacts surtout avec les êtres au féminin.

"Un couple, dont la femme est ménopausée, vient de perdre 5 enfants à cause de l'imprudence de la maman non habituée à couvrir ses casseroles après avoir cuisiné.

En effet, habituée à partager la table avec son mari, celle-ci a d'abord servi ses 5 enfants, de la bonne sauce avec la viande de vache accompagnée de foufou, en attendant que papa vienne.

Trente minutes après avoir mangé, 4 des 5 enfants ont cessé de respirer sans pousser un moindre cri.

Le dernier enfant bougeait encore quand la maman est entrée au salon alors que les 4 premiers avaient rendu leurs âmes. Criant au secours, le dernier a suivi ses frères. Tous les 5 garçons sont morts.

Après autopsie du médecin légiste à la demande des parents, il a été constaté que les enfants ont été empoisonnés.

Qui pouvait poser un tel acte? Est-ce leur propre maman ? Aucun visiteur n'est arrivé à la maison et tous ces enfants ne sont pas sortis, c'était le dimanche.

Après l'examen de la marmite dans laquelle la viande a été préparée, il a été constaté qu'un cadavre de gecko (petit lézard galeux qui rampe sur les murs des maisons) était dans la sauce. Maman a reconnu n'avoir pas couvert la casserole.

La sauce étant chaude, le petit reptile s'y est noyé sécrétant ainsi ses substances toxiques qui ont emportés ces victimes de l'imprudence maternelle.

La maman, ménopausée, veut se suicider. Mais, elle est gardée par la police dans sa propre maison.

S'ils avaient tous mangé au même moment, toute la famille se serait éteinte le même jour.

Que la femme ou l'homme qui a des oreilles entende bien.