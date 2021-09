Congo-Kinshasa: Session parlementaire de septembre ouverte /Assemblée nationale - Le Gouvernement Sama Lukonde dépose le projet de loi des finances 2022

C'était un grand jour à la Chambre basse du parlement de la RDC. Hier, mercredi 15 septembre 2021, le speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso N'kodia Pwanga, a procédé non seulement à la clôture de la session de mars retardée conformément aux dispositions de l'article 144 de la Constitution de la République à cause notamment, de l'état de siège sur une partie du territoire national. Il était question également de procéder à l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2021.

Pour ce faire, dans son discours solennel devant la représentation nationale et les convives, le Président Mboso a annoncé le dépôt par le Chef du Gouvernement Sama Lukonde, de la loi de finances pour l'exercice 2022. Et ce, avant d'annoncer quelques sujets prioritaires dont la question sur l'entérinement de nouveaux animateurs de la CENI et la poursuite de certaines réformes.

D'après le speaker de l'Assemblée nationale, la présente session de septembre s'ouvre dans un contexte politique, sécuritaire, sanitaire, social et économique particulier. Sur le plan politique, l'attention est focalisée sur le processus électoral, essentiellement par le choix des animateurs de cette institution d'appui à la démocratie, leur entérinement par l'Assemblée nationale ainsi que la poursuite des réformes dans ce domaine. Mais déjà, à la clôture de la session de septembre, la nation sera plus proche de la tenue de nouvelles élections.

D'où l'urgence de parachever au plus vite le processus d'entérinement des membres de la CENI. Sur le plan sécuritaire, Christophe Mboso a rappelé la violence et tueries dans la partie Orientale du pays. Sur le plan sanitaire, le monde est toujours sous l'emprise de la pandémie à Covid-19 et la RDC n'a pas été épargné par les effets pervers de cette pandémie tant sur le plan social, économique et financier. L'Assemblée nationale exhorte le peuple à continuer à observer les gestes barrières pour assurer sa propre protection et contenir la propagation de la maladie et au gouvernement, avec l'appui de ses partenaires à poursuivre la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Puisque la session de septembre est essentiellement Budgétaire, à en croire Mboso, la priorité sera accordée à l'examen et vote du projet de loi de finances de l'exercice 2022. Toutefois, il a signifié que l'examen et le vote du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2020 doit précéder préalablement le vote de la loi de finances 2022.

S'agissant de la gestion du secteur des ressources naturelles, Mboso relève une situation désastreuse dans le domaine des ressources minières, où il identifie une situation qui frise la fraude. Il exhorte le gouvernement de régulariser le statut des titres miniers et l'encourage à déchoir ou à retirer, dans le respect du code minier, le droit minier aux exploitants véreux, afin de permettre aux nouveaux investisseurs d'occuper le même titre et à augmenter d'ardeur pour la vérification des preuves de paiement des impôts, droits, taxes et redevances pour chaque permis minier.

Pour ce faire, l'Assemblée nationale entend mettre sur pied une commission d'enquête chargée d'auditer le CAMI et d'évaluer sur le terrain les dates d'acquisition et d'expiration des titres miniers ainsi que les droits revenant à l'Etat pour augmenter les recettes du pays ainsi inscrire la gestion de ces ressources dans une perspective de développement durable au profit des générations présentes et futures. Son discours a été salué par la plupart d'élus nationaux qui ont été rassurés quant au contrôle parlementaire étant donné que le gouvernement est à pied d'œuvre depuis plus de 100 jours.