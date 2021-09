Maroc: CAN de Volley-ball - Le Six national termine au pied du podium

La Tunisie conserve son titre continental

La sélection égyptienne de volley-ball s'est emparée de la médaille de bronze du Championnat d'Afrique des nations (CAN-2021) en s'imposant face au Maroc par 3 sets à 1, mardi dans la capitale rwandaise. Dans ce duel 100% arabe pour la troisième place de la CAN, les Lions de l'Atlas ont réalisé une meilleure entame avant que les Pharaons d'Egypte ne prennent le dessus dans les trois derniers sets (25-23, 26-28, 21-25, 18-25). Guidé par l'international Mohamed Al Hachdadi, le Six marocain a livré une performance sensationnelle au cours de cette 23e édition du championnat d'Afrique.

L'équipe nationale, qui termine la CAN à la 4è place, avait éliminé le pays hôte en quarts de finale par 3 sets à 0 avant de s'incliner au bout du suspense face au Cameroun, vice-champion de la dernière édition, lors d'une demi-finale alléchante disputée en cinq sets (25-15, 22-25, 25-21, 17-25, 13-15). Avec cette victoire, les Pharaons ajoutent une nouvelle médaille à leur impressionnante collection. L'Egypte compte désormais 17 médailles, dont 8 en or, 6 en argent et 3 en bronze. En finale, l'équipe tunisienne a conservé son titre de champion d'Afrique des nations de volley-ball en dominantson homologue camerounaise par 3 sets à 1.

Après avoir cédé le premier set aux Lions du Cameroun (16-25), les Aigles de Carthage se sont ressaisis pour renverser la vapeur en remportant lessetsrestants(25-21, 25-21 et 25-16). Le duo tunisien Wassim Ben Tara et Hamza Naga s'est transformé en machine à point durant les trois derniers sets. Le Cameroun, vice-champion de la dernière édition de la CAN, n'a pas réussi à contenir l'efficacité offensive des Tunisiens malgré son jeu collectif.

C'est le troisième sacre d'affilée des Aigles de Carthage et leur 11ème titre après ceux décrochés en 1967, 1971, 1979, 1987, 1995, 1997, 1999, 2003, 2017, 2019 et 2021. Le coup d'envoi de l'édition 2021 du Championnat d'Afrique de volley-ball a été donné le 7 septembre à Kigali. Les deux premières équipes du tournoi se qualifieront directement à la prochaine Coupe du monde de la discipline, prévue en 2022 en Russie