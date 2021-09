Sénégal: Déserte Diamniadio-Aibd - Sen-Ter signe une convention avec Dakar Dem Dikk

Le démarrage du Train express régional (Ter) est prévu le 24 décembre 2021. Pour mieux faciliter le transit Diamniadio-Aéroport international Blaise aux voyageurs du Ter, la société Dakar Dem Dikk a signé, hier, une convention avec la Société nationale de gestion du patrimoine du Ter (Sen-Ter Sa). Le but est d'assurer une bonne liaison de ce tronçon en mettant à disposition des usagers des bus modernes et confortables.

Une fois le Train express régional (Ter) mis en exploitation commerciale ; ce qui est prévu le 24 décembre prochain, la société Dakar Dem Dikk (Ddd) se chargera d'assurer la continuité de la desserte entre la gare de Diamniadio et l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Une convention a été signée dans ce sens, hier, à Dakar, entre les Directeurs généraux de la Société nationale de gestion du patrimoine du Ter (Sen-Ter Sa), Abdou Ndéné Sall, et de la Société Dakar Dem Dikk, Omar Bounkhatab Sylla. L'accord-cadre prévoit d'offrir un service de qualité en mettant à disposition des usagers du Ter à destination de l'Aibd des bus modernes et confortables. Dans cette perspective, des études portant sur les besoins de Ddd en moyens de transports dédiés ont été réalisées pour assurer la liaison Diamniadio-Aibd jusqu'à la mise en service de la phase 2 du Ter.

Cette desserte va assurer aux usagers du Ter « une nouvelle et confortable façon de voyager » dans un réseau régional de transport restructuré et reconfiguré, assure M. Sylla en paraphant le document. Il promet que sa structure fera tout pour être « au rendez-vous du confort et de la qualité », avec des bus « modernes ayant le même niveau de service que le Ter ». Saluant cette contribution de la Société Dakar Dem Dikk dans cette desserte Diamniadio-Aibd, le Directeur général de la Sen-Ter Sa indique que ce mode de transport nouvelle génération, avec le service complémentaire que Ddd va assurer, permettra, de façon significative, de restructurer des territoires urbains et périurbains à travers une liaison de qualité. Selon Abdou Ndéné Sall, le Ter ne pourrait fonctionner de façon efficiente sans le développement d'un réseau de rabattement autour de lignes dorsales dans lesquelles Ddd va constituer la force motrice. À son avis, au-delà du décongestionnement de la capitale qui est visé, le Ter et le service de continuité mis en place contribueront également à l'attractivité de l'Aibd.

Par ailleurs, note M. Sall, les démarches des deux structures s'inscrivent dans le cadre des engagements de la Banque africaine de développement (Bad) suite à la mission d'évaluation du projet du Ter qui s'est déroulée du 17 octobre au 03 novembre 2016. D'après le patron de la Sen-Ter Sa, la réorganisation du réseau des transports collectifs, avec la mise en exploitation du Ter, du Bus rapid transit (Brt) et le développement de réseaux de rabattement autour de lignes prioritaires, apportera une contribution importante aux objectifs de développement économique, d'équité sociale et de performance environnementale visés dans le Pse.