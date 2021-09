Sénégal: Magal Touba 2021, anniversaire du bateau le «joola» - Macky SSall, pour une bonne organisation

Présidant le conseil des ministres hier, mercredi 15 septembre, le Chef de l'Etat Macky Sall a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures pour un bon déroulement du Magal de Touba prévu le 26 septembre prochain.

«Le Président de la République demande au Gouvernement de prendre toutes les dispositions sanitaires, sécuritaires, logistiques, hydrauliques, électriques et d'assainissement requises, en vue du déroulement satisfaisant de cet événement international, qui rassemble des populations venues de l'intérieur du pays, de la sous-région et du reste du monde», lit-on dans le communiqué.

Selon le document, «dans le contexte de la pandémie de covid-19, le Chef de l'Etat invite, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, à déployer sur le terrain, en relation avec les Autorités religieuses et le Comité d'organisation, un dispositif avancé de sensibilisation et de dotation de masques aux populations ; à renforcer notamment le personnel de santé, les équipements et la dotation en médicaments des structures sanitaires de la Région de Diourbel».

Le Chef de l'Etat qui doit se rendre à Touba le samedi 18 septembre pour «une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides» et l'inauguration de l'Hôpital de niveau 3 de Touba qui compte 300 lits, «a indiqué que la réalisation de cet établissement sanitaire de dernière génération, un modèle en Afrique, illustre son ambition de doter Touba et son agglomération d'infrastructures multisectorielles de grande envergure, au regard du développement urbain et du rayonnement religieux de la localité».

En effet, «abordant la question liée à l'intensification de la modernisation des structures et services de santé, le Président de la République a rappelé que la pandémie de Covid-19 a révélé l'urgence de poursuivre l'exécution d'un plan cohérent d'investissement dans le secteur de la santé, soutenu par la mobilisation de ressources humaines de qualité». Macky Sall a «également demandé au Ministre de la Santé et de l'Action sociale, de lui proposer, avant la fin du mois d'octobre 2021, un nouveau dispositif de gouvernance (Conseil d'Administration et organigramme des directions) et de renforcement des performances des hôpitaux et structures de santé».

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l'Etat a insisté sur les points suivants : «la commémoration de l'anniversaire du bateau le Joola qui sera célébrée le 26 septembre 2021 : à ce propos, il est demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions habituelles, en rapport avec les autorités territoriales et les familles des victimes, en vue de la bonne organisation des cérémonies d'hommage à Dakar et à Ziguinchor, au Ministre en charge de la Culture, la nécessité d'accélérer les travaux d'édification du Mémorial-Musée dédié aux disparus, au Ministre en charge des Finances de renforcer significativement les ressources allouées à l'Office des Pupilles de la Nation», rapporte le communiqué. Il a aussi évoqué «le contenu des programmes audiovisuels et le nécessaire contrôle des messages publicitaires».

Sur ce point, «le Président de la République, constatant la récurrence de la diffusion d'émissions et de films, dont les contenus heurtent nos valeurs culturelles républicaines, et la publication des messages publicitaires qui remettent en cause l'image de nos institutions, l'autorité de l'Etat, l'unité nationale et la stabilité sociale, demande au Ministre en charge de la communication et au CNRA de dérouler les mesures législatives et réglementaires appropriées, afin de renforcer l'encadrement strict des contenus et programmes audiovisuels, conformément aux principes et valeurs de la République», indique la source.

HOMMAGE : La sphère ministérielle «SPHEREX» porte le nom de Feu Habib Thiam

La sphère ministérielle «SPHEREX» du 2e étage arrondissement de Diamniadio porte désormais le nom de l'ancien Premier ministre Feu Habib Thiam. Le projet de décret portant cette dénomination a été adopté hier, mercredi 15 septembre en conseil des ministres. Né en 1933 et mort le 26 juin 2017, Habib Thiam a été Premier ministre à deux reprises, également Président de l'Assemblée nationale.