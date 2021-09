Congo-Kinshasa: Financés par l'Union Européenne/PME - Eustache Muhanzi remet à l'OPEC des matériels de fabrication des chaussures

Au cours d'une cérémonie officielle qu'il a présidée le week-end dernier, le ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises (PME), Eustache Muhanzi, a procédé à la remise des matériels à l'Office de promotion des Petites et Moyennes entreprises congolais (OPEC), sur financement de l'Union Européenne. Le but, permettre aux incubateurs pilotes de cuirs de produire plus de chaussures par les congolais eux-mêmes.

C'est dans le cadre de l'intégration de la République démocratique du Congo dans le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), que l'UE a financé les entrepreneurs congolais avec un conteneur des matériels semi-industriels et industriels de fabrication des chaussures en cuirs, enfin d'encourager la consommation à l'interne. Pour l'UE, le travail qu'abattent les entrepreneurs Congolais nécessite un accompagnement. Ainsi, elle se dit prête pour accompagner le ministère de PME et les entrepreneurs Congolais pour le bien-être de la population.

Les entrepreneurs congolais n'ont pas caché leur satisfaction pour remercier ses partenaires, dont le COMESA et l'EU par le truchement de COFED.

"Pour nous, c'est un jour de fierté, parce que si les gens se sont réunis aujourd'hui, c'est grâce aux incubateurs de la filière cuir que nous avons reçus. Nous remercions le COMESA et le Gouvernement congolais ainsi que l'Union Européenne, pour ce geste admissible et appréciable", a déclaré monsieur Lumande Michel, président des incubateurs pilotes.

"Nous sommes content de ce don, qui va nous permettre de produire plus ou moins 1800 paires de chaussures par jour. Seulement, nous demandons au gouvernement de nous soutenir en achetant nos produits", a dit un entrepreneur.