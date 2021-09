Congo-Kinshasa: Cap sur 2023/UDPS - Deo Bizibu Balola, une machine infatigable en marche !

Alors que le compte à rebours est lancé et que le mandat du pouvoir en place tend à sa fin, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, U.D.P.S en sigle est au déjà au four et au moulin pour se maintenir au pouvoir lors des prochaines élections.

C'est dans cet état d'esprit que Monsieur Bizibu Balola Deo, Secrétaire Général Adjoint en charge des Questions politiques au sein de l'UDPS, s'est complètement transformé en machine de travail afin d'accompagner et réaliser cette vision de sa formation politique.

En effet, c'est sur les traces du SG Augustin KABUYA que ce dernier s'est aligné. Et, à travers les tournées sur l'étendue du pays, entre et autres, à Bunia, Kisangani, Tshopo, Bukavu, au Kongo Central, Bandundu et autre, M. Bizibu a déjà laissé ses traces.

Un Homme de travail

Il y a lieu d'indiquer que M. Deo Bizibu est un homme de travail, soucieux de bien faire les choses, dans le but de les faire avancer. Ses empreintes sont visibles et palpables. Même toutes ses tournées dans le pays l'expliquent clairement bien que celles-ci ne sont qu'une portion sur quatre de ce qu'il doit accomplir s'il faut seulement se fier à son état d'esprit.

Soutien à la vision du chef de l'Etat

M. Deo Bizibu soutient totalement les actions mises en œuvre par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. A travers ses différentes tournées qu'il effectue dans le pays, il relève que le changement est en train de s'effectuer progressivement, question d'accompagner cette belle vision. La liberté d'expression, l'Etat de droit sont une réalité à ce jour.

Par ailleurs, Mr. Deo est rassuré que dans peu de temps et avec un travail acharné, les choses marcheront comme il se doit.