Sénégal: Covid-19 / Bilan du mercredi 15 septembre - 1 décès, 19 cas graves, 26 nouvelles contaminations

Dans son bilan quotidien sur l'évolution de l'épidémie au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a annoncé hier, mercredi 15 septembre 1 décès supplémentaire lié à la covid-19, 19 cas graves, 410 patients guéris et 26 nouvelles infections sur 2074 dont 1 cas contact et 25 issues de la transmission communautaire.

Le taux de positivité est évalué à 1,25%. La région de Dakar a enregistré 12 cas issus de la transmission communautaire dont 8 pour le département de Dakar, 3 pour Pikine et 1 pour Rufisque. Les 13 autres cas sont recensés dans les autres localités dont 3 à Kaolack, 2 à Kédougou et Kolda, 1 à Matam, Sokone, Tambacounda, Tivavouane, Touba et Ziguinchor. A ce jour, depuis l'apparition de l'épidémie au mois de mars 2020, 73539 cas ont déclarés positifs dont 68106 guéris, 1838 décédés, et donc 3594 sous traitement.

Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le mardi 14 septembre 2021, 3626 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1203066.