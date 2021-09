Afrique: Classement FIFA - Le Sénégal toujours patron en Afrique

Comme d'habitude, la FIFA a rendu public son classement mensuel ce jeudi 16 septembre 2021. Le Sénégal occupe toujours la première position et pour bonus, son entrée dans le top 20 mondial. la Tunisie et l'Algérie sont classées respectivement 2e et 3e.

Les Lions de la Téranga du Sénégal maintiennent toujours la première place comme lors du précédent classement avec au compteur 1555.37 points. Avec ce bond de 9.99 points, les Sénégalais ont fait leur entrée dans le top 20 mondial.

La Tunisie est classée 2e africain et 25e mondial tandis que l'Algérie se positionne à la 3e place et 30e mondial. Les Aigles du mali occupent le 10e rang africain et 61e mondial. L'Érythrée est le dernier pays du classement africain et 204e mondial avec 855.56 points.

Voici le top 10 africain :

1- Sénégal

2- Tunisie

3- Algérie

4- Maroc

5- Nigéria

6- Egypte

7- Ghana

8- Côte d'Ivoire

9- Cameroun

10- Mali