Sénégal: Saint-Louis / Visite du directeur général de l'ADM - Cheikh Issa Sall note un taux d'avancement de 40% pour le projet PPCS et 60% pour le serrp

Le Directeur général de l'Agence de Développement Municipal (ADM) était hier, mercredi 15 septembre, dans la région de Saint-Louis, pour constater l'état d'avancement des travaux de construction de la digue de protection de la Langue de Barbarie, avec un niveau d'exécution de 40%. Cela entre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Protection Côtière de Saint-Louis (PPCS) financé par l'Agence Française de Développement (AFD). Ensuite, il s'est rendu, avec sa délégation, au village de Diougop où sont recasées les populations sinistrées de l'avancée de la mer, pour visiter les travaux de construction de leurs logements définitifs dans le cadre du Projet de Relèvement d'urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP)

Le Directeur général de l'Agence de Développement Municipal (ADM) a visité hier, mercredi 15 septembre 2021, les chantiers du Projet de Protection Côtière de Saint-Louis (PPCS) ainsi que du Projet de Relèvement d'urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP), pour constater de visu l'état d'avancement des travaux. Le quartier de Guet-Ndar a constitué la première étape de sa visite où il a noté un taux d'avancement de 40% des travaux de construction de la digue de protection de la Langue de Barbarie.

Accompagné des responsables des différentes entreprises chargées de l'exécution de ces travaux, le patron de l'ADM s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux, avec 860 mètres de linéaires réalisés à 100%, sur un linéaire de 2150 mètres. Cette digue de protection est composée d'un noyau en sable, d'une couche filtrante en enrochements (100 à 200 kg) déposée sur du géotextile et couverte d'une carapace composée d'enrochements (1 à 2 tonnes) entre autres. Cheikh Issa Sall y a aussi magnifié l'implication de l'administration territoriale, mais aussi de la commune de Saint-Louis, à travers son bras technique l'Agence de Développement Communal (ADC). Il a affirmé que d'ici la fin de l'année 2021, 90% des travaux seront exécutés. Ce Projet de Protection Côtière de Saint-Louis vise, en réalité, à réduire les risques de catastrophes par rapport à l'avancée de la mer ou l'érosion côtière, dans le but de mieux protéger les populations et leurs biens.

La seconde étape de sa visite a été au niveau du village de Diougop où le Directeur général de l'ADM a longuement échangé avec les populations déplacées de la Langue de Barbarie. Il a, par la suite, avec sa délégation, visité le chantier du Projet de Relèvement d'urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP), financé par la Banque Mondiale. Celui-ci vise à reloger plus d'un millier de ménages, soit environ 11.000 personnes de la Langue de Barbarie victimes de l'avancée de la mer.

À en croire la Directrice Technique de l'ADM, Marie Ndao, par ailleurs Coordonnatrice du Projet SERRP, "toutes les personnes concernées ont déjà été relogées provisoirement, en attendant leurs logements définitifs qui seront construits juste à côté". "Les terrassements en vue de la construction des logements définitifs ont connu un taux d'avancement de 60%." Il s'agit, en effet, "de la construction de 500 logements définitifs pour environ 11.000 personnes, avec toutes les commodités et des équipements sociaux tels qu'un poste de santé, un marché, un collège, entre autres, en plus des réseaux d'évacuation d'eaux pluviales et d'eaux usées", a-t-elle conclu.