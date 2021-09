Congo-Brazzaville: Prix des cinq continents de la Francophonie - Plus de cent romans soumis à la lecture

Le livre de Paule Baillargeon « Une mère suivi de trente tableaux » fait partie des ouvrages présentés à l'étape de lecture pour le concours du Prix des cinq continents dont la cérémonie de remise du prix se tiendra dans la semaine de la francophonie, qui sera célébrée le 20 mars 2022.

Le prix est ouvert aux textes de fiction narratifs (roman, récit et recueil de nouvelles) publiés annuellement. Celui-ci accueille tout auteur d'expression française quelle que soit sa maturité littéraire. « Une mère suivi de trente tableaux » est une œuvre autobiographique de l'auteure dans laquelle elle raconte des moments forts de son existence. Ce livre est, en effet, le récit d'une relation douloureuse avec une femme difficile qui n'était pas disponible pour ses enfants. Une relation qui a terriblement marqué Paule, et qu'elle raconte dans son ouvrage dramatique. A travers ses trente tableaux s'entremêlent la colère et l'indignation.

En effet, Paule Baillargeon a grandi étouffée par une mère rigide; donc elle n'a pas bénéficié de l'affection maternelle. Elle a vécu dans son corps cet abandon maternel. Sa mère n'a jamais consacré son temps, ni son attention à son égard. Ce passé irrésolu gruge son corps comme une maladie. « Je n'ai aucun souvenir d'avoir été dans les bras de ma mère à aucun moment de ma vie. Elle faisait ce qu'il fallait : les repas, tenir la maison, etc. Mais elle ne nous voyait pas », a -t-elle fait savoir à la page 14 .

La méchanceté de sa mère la pousse à la détester mais, elle n'y arrive pas. « Mon problème, c'est que je voudrais détester pleinement ma mère, elle qui m'a fait tant de mal, et parfois j'y arrive vraiment, et alors cela me rend joyeuse et claire, comme le ciel bleu acier d'un hiver cinglant, je la déteste et c'est tout, je peux vivre ma vie. Mais ça ne dure jamais longtemps, toujours la culpabilité revient, et l'incertitude aussi, était-elle vraiment méchante ? », interroge-t-elle à la quatrième de couverture.

La sélection aura lieu le 21 octobre 2021. Les comités de lecture, composés de l'association Culture elongo (Brazzaville, Congo), le collectif d'écrivains de Lanaudière (Québec, Canada-Québec), l'association des écrivains du Sénégal (Dakar, Sénégal), l'association Passa Porta Fr (Bruxelles, Belgique) et l'association du Prix du Jeune écrivain (Muret, France) choisiront au cours d'une réunion les dix œuvres finalistes.

Le Prix des cinq continents de la Francophonie est un projet conçu et porté par l'Organisation internationale de la francophonie. Il permet de mettre en lumière des talents littéraires reflétant l'expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents et de les promouvoir sur la scène littéraire internationale comme auprès du grand public.

L'ecrivaine québécoise, Paule Baillargeon, est aussi actrice, cinéaste et peintre. Elle est auteure de plusieurs ouvrages.