Congo-Brazzaville: Insertion sociale - Plus de deux cents jeunes filles abandonnent la drogue

Deux cent vingt-quatre filles, ex-toxicomanes et ex-membres des écuries de kulunas, ayant entre 16 et 25 ans, ont accepté de rejoindre le projet " Jeunesse sobre-Communautés plus saines: transformer les jeunes violents à Kinshasa ", et entament une nouvelle phase de vie.

Les ex-toxicomanes ont abandonné la drogue ainsi que d'autres substances psychoactives (qui influent sur la santé mentale) et décidé de quitter définitivement les gangs de rue à Kinhasa. Ce projet est supervisé par la Fédération mondiale contre la drogue (WFAD) et financé par la coopération suédoise. Encadrées par Synergie des femmes (Syfes), partenaire dans ce projet, elles ont été présentées le 14 septembre à travers une célébration communautaire qui marque la clôture de leur accompagnement mental et psychosocial. Elles entament désormais, à en croire WFAD qui l'a noté dans un post sur les réseaux sociaux, une nouvelle phase de vie grâce au programme de création d'emplois pour jeunes assuré par Dasod, un autre partenaire au projet, et les différentes formations formelles et informelles à venir.

Dans le cadre de ce projet, la vie de jeunes filles/femmes vient ainsi d'être changée et transformée pour des lendemains meilleurs et pleins d'espoir. « Complétement sevrées des substances fortes et des gangs de rue, elles contribuent à la tranquillité et la sérénité au sein de leurs familles et communautés », rassure WFAD.

Cette structure internationale rappelle que l'enfance est une période heureuse pendant laquelle l'insouciance semble être protégée des difficultés de la vie d'adulte. Elle note, cependant, qu'il y en a dont l'enfance et l'adolescence ont été perturbées à cause de la consommation des drogues et autres substances causant ainsi précarité et vulnérabilité. C'est donc motivés par ce constat que tous les partenaires dans ce projet ont décidé de mettre leurs efforts ensemble en vue de sortir certains jeunes, pourquoi pas tous, de cette situation de dépendance à la drogue dont WFAD combat, d'ailleurs, la consommation.