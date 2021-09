Ile Maurice: Résultats du HSC - Verdict en ligne pour 9 000 candidats ce vendredi

Après des mois d'attente, les résultats du «Higher School Certificate » seront disponibles en ligne vendredi 17 septembre. Plus de 9 000 jeunes étaient inscrits à ces examens ainsi qu'à ceux du General Certificate of Education. Les noms des lauréats seront également proclamés demain. Comment se préparent les étudiants et responsables scolaires à la veille du verdict ? Tour d'horizon.

«J'ai une boule au ventre et des sentiments de déjà-vu car je refais le Higher School Certificate (HSC). Je crains que la correction ou même mes réponses n'ont pas été satisfaisantes. Pour moi, ça passe ou ça casse», déclare Alex, qui a entamé une deuxième tentative aux examens. En attendant les résultats qui seront disponibles en ligne dès 13 heures demain, selon le Mauritius Examinations Syndicate (MES), le jeune homme travaille dans la restauration pour acquérir de l'expérience. En effet, il rêve d'une carrière dans ce domaine et il avait d'ailleurs opté pour la matière Food and Nutrition au HSC.

De son côté, un autre candidat, Yann Jhugroo-Cangy, trépigne d'impatience. «Évidemment, c'est une grande angoisse pour ce vendredi et ce sera une réelle surprise car je ne sais pas à quoi m'attendre. En sus du stress des examens, je me suis retrouvé, comme bon nombre de candidats à vivre une série d'examens inédits, avec une pression double ou même triple à cause du Covid-19. Les résultats seront porteurs non seulement du fruit du labeur de deux ans, mais de réponses aux divers appréhensions comme le fait d'avoir eu un emploi du temps très étroit et des arrangements hors du commun.»

En effet, le jeune homme a pris part à 16 épreuves étalées sur neuf jours. Il appréhende également le niveau et la correction, tout en gardant confiance dans la procédure et la méritocratie. «J'espère acquérir les qualifications nécessaires pour poursuivre mes cours désirés et ensuite exercer dans le domaine que je souhaite dans ce monde incertain», ajoute-t-il.

À la veille des résultats, Zoé Pavaday ne peut qu'être excitée de découvrir le fruit de son dur labeur. «Les années 2020 et 2021 ont été compliquées car j'ai dû m'adapter à la technologie pendant les deux confinements. Beaucoup disent que la cuvée 2020 a eu de la chance d'avoir plus de temps pour réviser car notre examen d'octobre et novembre 2020 a été reporté pour mai et juin 2021», estime-t-elle. Étant donné le reconfinement en 2021, elle n'a pas pu se rendre à ses leçons particulières et a dû s'habituer aux technologies comme Zoom, Skype et Google Classroom. Toutefois, le manque de contact direct avec les enseignants s'est fait sentir.

L'adolescente déplore le manque de temps à cause du confinement qui fait qu'elle a dû compléter son cursus à quelques jours des examens et enchaîner avec les révisions. «Je ne peux cacher mon angoisse et mon stress face au verdict de ce vendredi. Malgré les efforts et les sacrifices, la peur se lit sur mon visage comme bon nombre d'élèves. Comme beaucoup, j'espère juste avoir une bonne surprise vendredi et fêter la réussite avec ma famille et mes amis», souligne Zoé Pavaday.

Au total, 9 134 étudiants étaient inscrits aux examens de HSC et GCE-A Level, confirme la directrice du MES, Brenda Thanacoody-Soborun. La proclamation des lauréats est également prévue ce vendredi dans la matinée. Un exercice auquel se préparent les responsables d'établissements, à l'exemple du recteur du collège Sookdeo Bissoondoyal, Yugesh Panday. «Des codes d'accès ont été remis aux élèves depuis quelques semaines pour se connecter au portail de Cambridge et prendre connaissance de leurs résultats. Ils n'auront pas à venir au collège pour cela», affirme-t-il.

Quid des traditionnelles célébrations pour les lauréats ? Elles seront moins fastidieuses, contexte pandémique oblige, répond Yugesh Panday. «Si le collège décroche des lauréats, on marquera cela très modestement. Il faudra plus de retenue et tenir compte des mesures sanitaires», soutient-il. 116 de ses élèves ont pris part aux examens du HSC.

De son côté, le recteur du collège St-Esprit à Rivière-Noire, Lindsay Thomas, confie que seuls cinq candidats étaient en lice pour ces épreuves. «Nous nous sommes intéressés aux jeunes adultes qu'ils sont et par leur croissance intégrale. Ils ont beaucoup travaillé durant les mois passés et montré de l'intérêt pour leurs études. Bien sûr, ce n'était pas évident avec le Covid-19. On espère le meilleur pour ces jeunes», précise-t-il.

Pour la cuvée 2019, le taux de réussite au HSC était de 75,21 % pour 8 657 candidats à Maurice. En 2018, 9 102 étudiants avaient pris part à ces examens et 75,28 % avaient réussi. En 2017, les statistiques du MES démontrent un taux de réussite de 74,50 % sur 9 250 candidats.