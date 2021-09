Sénégal: Sédhiou / Promotion de la citoyennete et des mécanismes d'élection apaisées - Mouhamed Diaïté équipe et sensibilise les jeunes

Le président du Conseil départemental de Bounkiling appelle les jeunes et les femmes de sa collectivité territoriale à faire montre d'actes de citoyenneté, en perspective des élections locales. Mouhamed Diaïté les exhorte au respect des prescriptions légales, de parité et de l'équité, tout en œuvrant pour un processus électoral calme et démocratique dans la propension de la massification de leur parti de la mouvance présidentielle. Il l'a dit à l'occasion de la finale du tournoi de football à Madina Wandifa.

Le président du Conseil départemental de Bounkiling compte bien s'appuyer sur les jeunes et les femmes, comme chevilles ouvrières, pour assurer la massification de l'Alliance pour la République (APR). Déjà, il les accompagne dans leurs activités de développement social, économique et des loisirs.

Le dernier acte en date est le soutien apporté aux jeunes de Madina Wandifa, «l'ASC du quartier Touba El Hadji de la commune de Madina Wandifa a organisé un tournoi de football dont le parrain est le responsable politique d'ici, Moussa Seydi, lequel Moussa a décidé de travailler avec nous dans la commune à travers la personne de El Hadji Kaba Faty et de toute l'équipe qui est en train d'animer le champ politique dans la commune», a déclaré Mouhamed DIaïté.

A propos des élections à venir, le président du Conseil départemental de Bounkiling fait observer que «les échéances électorales s'approchent et nous nous acheminons vers la constitution des listes. La première recommandation que j'ai à faire et pour ce qui concerne la gente féminine, c'est de respecter les prescriptions légales de parité dans la constitution des listes électorales, de tenir compte de la jeunesse et de faire en sorte que cette jeunesse se retrouve dans ses listes de manière massive car le chef de l'état son excellence Macky Sall tient beaucoup à cette jeunesse».

Et de poursuivre, sur le culte de la paix et du sens des responsabilités : «je lance un appel à la jeunesse en leur disant qu'on aille vers les élections de la manière la plus calme possible et qu'au soir des élections, que ceux qui auront triomphé fêtent leur victoire modestement et ceux qui sont vaincus reconnaissent leur défaite de façon républicaine». Au sujet des doléances posées, Mouhamed Diaïté s'engage, sans promettre. «Je les ai bien notées et aujourd'hui nous sommes en train de vivre des actes qui ont été posés à la suite des doléances.

Lorsque Moussa Seydi est venu me voir, les doléances de la jeunesse qu'il a posées à savoir un jeu de maillots et un ballon et celles du quartier à savoir le système de sonorisation et les tapis ont été satisfaites en moins de deux semaines. Pour les nouvelles doléances, je ne promets pas mais je prends note et dès que possible je vous appellerai pour les enlever». Enfin les jeunes, par la voix de Moussa Seydi, l'ont remercié et ont exprimé le souhait de bénéficier de son accompagnement et expériences pour le triomphe de leur projet de société.