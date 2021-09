Algérie: La BNA inaugure la 1ère agence de la finance islamique à Hussein Dey

Alger — La Banque nationale d'Algérie (BNA) a inauguré, jeudi, l'Agence d'Hussein Dey "635", la première dédiée exclusivement aux services de la finance islamique.

La Directrice de l'Agence d'Hussein Dey de la finance islamique, Mounia Mansour a précisé que l'agence d'Hussein Dey disposait d'un guichet islamique et a été convertie, aujourd'hui, en une agence dédiée exclusivement à cette activité.

La BNA est la première banque publique à avoir lancé la finance islamique en date du 4 août 2020, en offrant des produits conformes à la charia à travers 64 guichets existant au niveau de ses agences à travers les différentes régions du pays.

La responsable a annoncé des projets portant création d'agences similaires à celle d'Hussein Dey à travers tout le territoire national pour assurer des services dédiés exclusivement à la finance islamique.

Un nouveau produit pour l'acquisition de logement

En marge de l'inauguration de cette agence, la BNA a lancé un nouveau produit "Ijara Akaria Tamlikia" qui permet au client de devenir le propriétaire de biens immobiliers à usage d'habitation, moyennant le paiement d'un montant de location sur une période n'excédant pas 30 ans.

Dans ce contexte, Mme Athamnia a souligné la volonté de la banque d'enrichir sa stratégie commerciale en fonction des besoins et aspirations des citoyens, affirmant que la banque disposait d'une offre riche et diversifiée constituée de formules de financement et de comptes d'épargne destinés aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises.

Neuf produits conformes à la Charia ont été étendus à tous les guichets répartis sur tout le territoire national, depuis le lancement de la finance islamique, précise la même source indiquant que cette démarche s'inscrivait dans le cadre des objectifs de la banque visant à renforcer sa stratégie commerciale, à drainer les fonds dont disposent les particuliers et les familles et à enrichir les produits existants tels que les produits de financement pour les commerçants, les professions libérales et les particuliers, tout en encourageant les produits d'épargne non usuraires.

Pour sa part, Dr Kamel Bouzidi, membre de l'instance charaïque de la BNA, ayant assisté à la cérémonie d'inauguration de cette agence, a précisé que la généralisation des agences bancaires autonomes adoptant la finance islamique pourrait inciter les citoyens à aller vers ces produits et services ne s'opposant pas aux dispositions de la charia, conformément aux fatwas de savants locaux et internationaux.

L'inauguration de cette agence à Hussein Dey s'est déroulée sous la supervision du Directeur général de la BNA, Mohamed Lamine Lebbou, qui était accompagné du président du conseil d'administration, Mohamed Belkasmi et de nombre de cadres de la banque.

Ont été également présents à cette cérémonie le délégué général de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, Rachid Belaid, en plus de chouyoukh, membres de l'instance charaique de la BNA.