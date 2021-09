Algérie: Bechar - Saoura-Ciment entame la production du ciment résistant aux sulfates

Bechar — La société "Saoura-Ciment" a entamé la production d'un nouveau produit en l'occurrence le ciment résistant aux sulfates (ciment CRS), au titre des efforts de diversification de sa production, a-t-on appris jeudi du responsable de la communication de cette cimenterie, Djamel Eddine Belkhiri.

C'est grâce aux efforts des cadres techniques et de gestion de la cimenterie, filiale du groupe public industriel des ciments en Algérie (Gica) et l'existence localement de matières premières entrant dans sa fabrication, qu'il a été relevé le défi de lancer la production de ce nouveau produit, a-t-il indiqué à l'APS.

Un produit qui présente plusieurs avantages et particularités dans les grands projets du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (BTPH), tels que aéroports, barrages, ponts et autres grands projets de travaux publics, au regard de sa résistance aux aléas de la nature et à la salinité des sols, a expliqué M. Belkhiri.

La cimenterie a décidé de produire ce type de ciment et de le mettre sur le marché à des prix concurrentiels, dans le but de contribuer au développement des infrastructures dans la région et à l'économie nationale, en réduisant les coûts de son acheminement depuis les cimenteries du Nord du pays, a-t-il souligné.

Cette cimenterie, première du genre dans la wilaya de Bechar et qui est entrée en production effective au début de 2020, dispose d'une capacité de production annuelle d'un (1) million de tonnes de ciment.

A la fin du mois d'aout 2021, elle a produit 180.000 tonnes de ciment dont 25.000 tonnes ont été exportées vers les pays voisins, à savoir le Mali, le Niger et la Mauritanie, a fait savoir son responsable de la communication.

L'unité dispose d'un réseau commercial de quatre (4) points de vente dans la région, à savoir un (1) dans la commune frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Bechar), un au chef lieu de la daira d'El-Ouata (259 km au sud de Bechar) et deux (2) autres points de vente à Bechar, selon le M.Belkhiri.

La réalisation de cette cimenterie, située à une trentaine de kilomètres de Bechar et qui s'étend sur une superficie de plus de 100 hectares, a nécessité un investissement public de plus de 34 milliards DA, dans le but du développement et de la promotion du tissu industriel de la région, de même que pour répondre à ses besoins en ce matériau.

Elle bénéficie de l'existence à ciel ouvert de minerais entrant dans sa fabrication dans la région de Ben-Zireg, de la proximité de la route nationale RN-6 et de la ligne ferroviaire Bechar-Oran, selon une fiche technique de la cimenterie.