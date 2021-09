Algérie: Le Premier ministre affirme la détermination de l'Etat à récupérer l'argent pillé

Alger — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a réaffirmé jeudi la volonté de l'Etat et sa détermination à récupérer l'argent pillé et détourné vers l'étranger et ce, à travers l'activation d'une série de mécanismes juridiques dans le cadre des conventions internationales.

Répondant aux questions des député lors du débat du Plan d'Action du Gouvernement (PAG), le Premier ministre a fait état de "l'adoption d'une approche globale concernant ce dossier (argent pillé) à travers la mise en place de mécanismes de coordination de haut niveau, outre le lancement d'une série de procédures avec les pays vers lesquels les fonds pillés ont été détournés".

En outre, ajoute le Premier ministre, "des mécanismes et des initiatives de coopération ont été activés dans le cadre d'organisations internationales spécialisées afin de suivre la traçabilité de ces biens, les localiser et échanger des informations à leur sujet".

Concernant le mécanisme de règlement à l'amiable pour la récupération des fonds pillés détournés vers l'étranger, M. Benabderrahmane a indiqué que ce mécanisme "s'est avéré efficace dans de nombreux pays et considéré comme une pratique idéale et efficiente dans la lutte contre la corruption.

Cependant, il ne concerne pas les personnes physiques mises en cause, ni les sanctions prononcées à leur encontre, mais concerne plutôt les personnes morales, à savoir les sociétés étrangères impliquées dans des opérations de corruption, qui ont également bénéficié de ces fonds détournés dans le cadre de transactions et de projets, objet de pratiques de corruption.

Il par ailleurs réitéré "la volonté de l'Etat de lutter sans relâche contre la corruption et les corrupteurs et de récupérer l'argent du peuple pillé, et ce par la mobilisation de toutes les institutions de l'Etat, y compris son poids diplomatique, dans le strict respect de la loi et de l'indépendance de la justice".

"L'Etat ne cédera sur aucun dinar volé ou détourné, ni aucune parcelle de terrain pillé ou détourné de sa vocation. C'est là une 'Amana' que nous veillerons tous à préserver".