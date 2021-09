Algérie: Le Gouvernement envisage de tenir des Assises nationales sur la santé

Alger — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé, jeudi, que le Gouvernement envisage, sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de tenir des Assises nationales sur la santé en vue de procéder à une évaluation "minutieuse" du secteur et trouver des "solutions pratiques applicables sur le terrain".

En réponse aux préoccupations et questions des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors du débat du Plan d'action du gouvernement (PAG), le Premier ministre a indiqué que ces assises nationales seront une "halte majeure et décisive pour un diagnostic précis de la situation sanitaire en Algérie, desquelles devront donner lieu à des solutions pratiques et applicables sur le terrain".

Dans le même contexte, il a révélé la volonté du Gouvernement d'"engager, dans les plus brefs délais, une révision de l'ensemble du système de santé en procédant à une réforme profonde et globale basée principalement sur la révision de la carte sanitaire à travers l'adoption de nouvelles normes qui prennent en compte les besoins réels de chaque région, sur la base d'un diagnostic précis et de données objectives".

Le Premier ministre a également salué les efforts et les sacrifices de "l'Armée blanche" tout au long de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid 19, soulignant son accord pour "lever le gel des projets de réalisation des établissements hospitaliers et des établissements de santé de proximité, notamment dans les régions éloignées et dans le Grand sud".

A cette occasion, il a indiqué que le Gouvernement plaçait parmi ses priorités "la modernisation du secteur, notamment dans le domaine de la gouvernance et de la gestion du système sanitaire, que ce soit au niveau central ou local ou au niveau des établissements eux-mêmes afin de développer et d'améliorer les mécanismes de gestion basés sur la planification et l'introduction des systèmes d'information et de tous les systèmes de contrôle de gestion financière.

M. Benabderrahmane a rassuré les citoyens des wilayas du Sud et des Hauts plateaux que le Gouvernement "a placé la question de l'amélioration de la couverture sociale au profit des habitants de ces régions parmi les priorités de ses objectifs en mettant en place des programmes spécifiques à prendre en considération lors de la révision de la nouvelle carte sanitaire".

En dépit de toutes les critiques faites sur le système sanitaire national, le Premier ministre a affirmé que l'Algérie "intervient en tête des pays arabes et occupe la 3e place au niveau continental en termes d'indicateurs de développement humain, où elle dispose de plus de 361 établissements hospitaliers et plus de 8.070 polycliniques et salles de soins, outre plus de 100 centres de dialyse, 13 centres de lutte contre le cancer et 433 centres de proximité d'accouchement".

Le secteur participe, en outre, au système sanitaire à travers 660 établissements hospitaliers et centres sanitaires dans plusieurs spécialités, en sus de 6 centres de lutte contre le cancer qui fonctionnent au système de contractualisation avec le secteur de la santé publique et les organes de sécurité sociale".

Concernant les ressources humaines, l'Algérie compte plus de 56.700 praticiens dont 4518 enseignants universitaires, 14.774 praticiens spécialistes, 28.100 praticiens généralistes, 2192 pharmaciens et 7119 chirurgiens dentistes".