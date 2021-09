Ile Maurice: Mauricienne d'ailleurs - Hema Bansoodeb Fagoonee, une étoile dans le ciel de Toronto

Elle a fait un virage à 180 degrés lorsqu'elle a quitté le pays. Aujourd'hui, l'ancienne enseignante est employée dans la finance, mais pas que. Elle vit également de ses passions : le chant et la danse.

Il y a 17 ANS, cette mère de famille, d'origine mauricienne, décide de tester l'adage que l'herbe est plus verte ailleurs en émigrant à Toronto, au Canada. Ne regrettant plus du tout son choix, elle est aujourd'hui une femme comblée qui jongle avec ses deux passions, le chant et la danse. Elle est devenue récemment l'animatrice de Bollywood Masti, une chaîne 100 % mauricienne. «Heureuse dans son foyer et menant une vie très active.»

C'est ainsi que l'ancienne ensei- gnante en Visual Arts et de danse classique Kathak au collège Professor Basdeo Bissoondoyal, et mère de famille se décrit. En effet, depuis qu'elle a posé ses valises au Canada, en 2004, elle ne cesse de briller sous le soleil de Toronto. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Mais avant le choix de faire le grand saut pour s'installer dans un autre pays, c'était principalement pour assurer l'avenir de ses enfants. «La bonne réputation des universités canadiennes et du système éducatif a influencé notre décision», confie Hema Bansoodeb Fagoonee.

Son mari, qui avait déjà visité le Canada, a préparé au préalable le terrain pour l'arrivée de sa famille. «J'ai même fait un bref séjour pour tâter le pouls avant de faire le saut définitif.» Après mûre réflexion, Hema Bansoodeb Fagoonee et son époux, Yuguesh, qui lui est d'un soutien «primordial et inestimable»,s'embarquent vers de nouveaux horizons. À Toron- to, la jeune femme change de profession et prend de l'emploi à la Banque Royale du Canada. Récemment, elle a été promue tarificatrice financière.

Nouveau pays, nouvelle ville et nouvel environnement. Hema Bansoodeb Fagoonee se laisse ten- ter par cette nouvelle aventure. Cependant, l'adaptation ne se passe pas toujours comme sur des roulettes, fait-elle ressortir. «Il y a des obstacles à franchir. Cependant, j'ai été chanceuse d'avoir le soutien de mon mari qui m'a toujours épaulée, encouragée à réaliser mes aspirations.»

Ensuite, elle découvre la nature accueillante des Canadiens et s'émerveille devant leur courtoisie et gentillesse. «Je me suis retrouvée dans un milieu multiculturel qui a facilité mon intégration dans ma vie professionnelle.» Sur son lieu de travail, elle se sent toujours proche de Maurice grâce à des collègues mauriciens. Chanceuse, elle n'a pas subi de choc culturel concernant l'alimentation. Hema Bansoodeb Fagoonee affirme que la famille s'est considérée «très gâtée»par l'abondance de légumes, la diversité des cuisines, notamment indienne, mauricienne, chinoise, italienne, méditerranéenne.

Au Canada, Hema Bansoodeb Fagoonee approfondit sa passion pour le chant et la danse qu'elle a dé- veloppée depuis son enfance, grâce au soutien de ses parents, Prakash et Sunita Bansooded. «Ils m'ont tous les deux soutenue et poussée vers la musique quand j'étais enfant.» Au collège Hindu Girls, elle apprend les techniques de musique avec Usha Fagoonee Dabeedass. Elle a participé à plusieurs émissions télévisées en tant que chanteuse et danseuse de kathak, sega, bhojpuri, chants religieux, bollywood et ghazals... ses styles diffèrent. Sa formation de chant claque et de kathak, elle les reçoit du regretté guru Pandit Om Prakash Maharaj Mishra.

Détentrice d'un Advanced Diploma au Indira Gandhi Cultural Centre, elle complète le niveau Visharad à travers le Sarbabharatiya Sangeet-OSanskriti Parishad (Calcutta) en 2001. Elle continue ses cours de chants sous la houlette du guru Hemant Panwar et le kathak sous la direction dePooja Kulkarni (Mudra School of dance) au Canada. «Je suis chanteuse dans l'orchestre Blue Bay Band et cela me fait plaisir de chanter pour la population canadienne et mauricienne.»

Récemment, la pétillante jeune femme a ajouté une nouvelle corde à son arc. Elle s'est découvert des talents d'animatrice de radio. Derrière son micro, avec une aisance déconcertante, elle anime la tranche Bollywood Masti sur Radio M 230 Canada. «C'est une émission où on met en valeur des chansons bollywoodiennes. Étant donné que je suis déjà dans le domaine artistique et que je chante en plusieurs langues, j'ai eu l'honneur de recevoir l'invitation d'être animatrice chez radio M 230 Canada. Je suis fière de faire partie de l'équipe car c'est la première radio mauricienne au Canada.»

Même si Hema Bansoodeb Fagoonee est à des kilomètres de Maurice, elle reste connectée par l'Internet et les réseaux sociaux tous les jours pour en suivre l'actualité. «Je le fais d'une façon assidue. Maurice a toujours une place privilégiée dans mon cœur.»La recrudescence des cas de Covid-19 l'interpelle d'ailleurs. Alors qu'au Canada, selon elle, la vie reprend graduellement son cours normal. «Les activités reprennent petit à petit dans des conditions bien gérées. Mais il ne faut pas crier victoire trop tôt. L'ouverture des salles de cinéma, des écoles, des complexes sportifs et des restaurants a été soumise à de stricts contrôles. Le taux de vaccination est de 69,4 % dans notre province. Les enfants âgés de 12 ans et plus ont eu leur vaccin... » Quid d'un retour aux sources pour partager sa longue expérience internationale et la mettre au service de son pays ? «Si l'occasion se présente, je suis disposée à partager mon savoirfaire avec les Mauriciens», lance-t-elle. Et c'est avec une pointe de nostalgie qu'elle évoque Maurice, ses plages et son dhol puri.

Côté projets futurs, la jeune femme affirme en avoir quelquesuns. Pour commencer, le Blue Bay Band revient avec la chanson classique en Bhojpuri Zubeida loto Leke Jaye, de concert avec Ravin Sowamber du bhojpuri Baja Baje Boys, avec qui elle collabore sur un album en Bhojpuri. «Je suis honorée d'être la chanteuse principale de la chanson. Nous réalisons également un nouveau clip entièrement tourné au Canada, qui sortira sous peu.»