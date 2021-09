Afrique: Ligue des champions - Qui se cache derrière l'ambitieux club djiboutien Arta Solar ?

Le club djiboutien Arta Solar, en course pour une qualification au deuxième tour de la Ligue des champions, détonne en Afrique avec les recrutements d'anciens internationaux comme les Camerounais Alexander Song et Carlos Kameni. Preuve de l'ambition grandissante de son président et propriétaire, l'ntrigant Tommy Tayoro Nyckoss.

Le samedi 11 septembre, le gaucher Alain Traoré s'est rappelé au bon souvenir de ses fans et suiveurs avec un joli coup franc claqué dans les buts du club kenyan Tusker FC. Une superbe égalisation pour l'international burkinabè qui porte le maillot du club djiboutien Arta Solar dans ce match comptant pour le premier tour aller de la Ligue des champions (1-1).

La surprise peut être grande de voir Alain Traoré, une cinquantaine de sélections avec le Burkina, finaliste de la CAN en 2013 avec les Étalons, passé par Auxerre et Monaco, se retrouver à 32 ans dans une formation djiboutienne. Mais pour les supporters d'Arta Solar et pour ceux qui suivent depuis un moment ce club qui fait parler dans la Corne de l'Afrique, la présence de Traoré n'est que la confirmation d'une ambition déjà déclarée il y a un an. C'était lors de la signature de l'international camerounais Alexandre Song, passé par Arsenal et Barcelone notamment.

L'Ivoirien Salomon Kalou dans le viseur

Ce fut le premier coup de tonnerre d'Arte Solar, club qui évolue dans un pays, jamais qualifié à une CAN, et 182e mondial au dernier classement Fifa. Les signatures de Carlos Kameni, gardien international camerounais, et de Diafra Sakho, international sénégalais passé par Rennes, vont suivre, et celle de Salomon Kalou (ex-Lille, Chelsea) longtemps espérée. Il n'en faut pas plus pour que les questions et les regards se posent sur Arta Solar, double tenant de la Coupe de Djibouti et champion en titre.

Les réponses se concentrent sur un homme : Tommy Tayoro Nyckoss, président et propriétaire du club depuis 2018. Sur son site internet, il se présente comme un « un serial-entrepreneur. D'origine franco-ivoirienne et installé à Djibouti depuis quelques années ».

Le président d'Arte Solar est « présent dans plusieurs secteurs tels que l'aviation (une société de jets privés, Ndlr), les énergies renouvelables, le sport ou encore les télécommunications ». Ce que Tommy Tayoro Nyckoss ne mentionne pas dans sa biographie sur le site, ce sont ses liens intimes avec le président de la république de Djibouti depuis plus de 22 ans, Ismaël Omar Guelleh, puisqu'il est l'époux de Fatouma-Awa, la fille ainée du chef de l'État djiboutien.

« Personnalité-pivot du clan Guelleh »

Le président d'Arat Solar serait ainsi très impliqué dans les affaires du clan Guelleh. En octobre 2018, il même est cité dans une enquête ouverte en France après le dépôt d'une plainte par l'ONG Sherpa et le collectif européen de la diaspora djiboutienne (CEDD) « pour abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption d'agents publics étrangers contre des membres de l'entourage du président de Djibouti ».

Dans le document de l'ONG Sherpa, repris par l'AFP, il est écrit que Tommy Tayoro Nyckoss « semble être une personnalité-pivot, centrale, dans la mise en œuvre des opérations effectuées depuis des années par la famille d'Ismaïl Omar Guelleh aux fins de détournement d'avoirs publics. »

Aujourd'hui, le gendre de Guelleh est loin d'être inquiété par la justice et continue de rêver plus grand pour son club. Arta Solar compte poursuivre son ascension, mais il lui faudra franchir l'écueil Tusker FC ce samedi 18 septembre pour le match de retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions.