Congo-Brazzaville: Campagne de sensibilisation au civisme fiscal - Mise en place des commissions de travail.

A la Coordination pour le changement des mentalités (CCM), l'initiatrice de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics, l'heure est à la mise en place des commissions pour définir les grandes orientations pour la réussite de cette campagne lancée le 11 septembre par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'esplanade du Palais du peuple.

Au total, cinq grandes commissions avec des sous-commissions ont été mises sur pied le 16 septembre, à l'issue d'une séance de travail organisée par la CCM avec les différentes parties prenantes impliquées dans ladite campagne. A en croire le coordonnateur de la CCM, Jacques Kangudia, les commissions ainsi constituées devraient travailler pour l'implementation de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal au niveau national.

Dès lundi prochain, a-t-il expliqué, ces commissions vont commencer le travail. "Elles auront une date limite à l'issue de laquelle nous allons valider un certain nombre de choses et nous serons sur le terrain pour expliquer à nos concitoyens le rôle, l'importance de l'impôt et pourqoui il faut le payer. Parce qu'il n' ya pas de développement si chacun ne contribue pas à son niveau à sa hauteur" , a-t-il dit.

Le coordonnateur de la CCM a, par ailleurs, indiqué que la sensibilisation dans le cadre de cette campagne ne concerne pas seulement la population mais aussi les responsables. "Cette campagne va être menée sur une double dimension. il y a la dimension de ceux qui gèrent les deniers publics et la dimension de ceux qui sont appelés à contribuer pour que nous ayons de bonnes écoles, des hôpitaux, de bonnes routes et une agriculuture qui va assurer l'autosuffisance alimentaire des Congolais", a-t-il fait savoir.

Quant au coordonateur adjoint de la CCM chargé des finances et de l'administration, Jacques Kambala Tshilombo, pendant que les commissions seront en train de travailler pour soumettre leurs propositions à la plénière pour validation, sur le terrain les activités de sensibilisation vont se poursuivre. C'est dans ce cadre qu'il a annoncé l'organisation d'une grande émission télévisée. " Toutefois, même si les commissions seront en train de travailler, cela n'empechera pas que certaines activités de sensibilisation auprès des médias se fassent. Nous envisageons déjà une activité ce vendredi où nous aurons un grand plateau avec lese leaders d'opinon et certains experts en matière fiscale et constutitionnelle pour voir dans quelle mesure s'adreser déjà à la fois aux décideurs, gestionnaires, et aussi à la population sur le contenu du civisme fiscal et la gestion des deniers responsable de deniers publics", a-t-il laissé entendre.

Dans le souci d'atteindre toutes les couches de la population, Jacques Kambala Tshilombo a fait savoir que la stratégie de porte à porte sera mise en marche et une formation sera organisée à l'intention des volontaires qui seront déployés sur le terrain.