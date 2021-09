Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « L'enfant de l'autre » de Patricia Kwende

Court-métrage conscientisant sorti cette année au mois de juin, « L'enfant de l'autre » dénonce la maltraitance des enfants en foyer familial en vue de sensibiliser la société à cette réalité.

Au fil des années, les violences familiales à l'endroit des enfants ne cessent de représenter l'un des phénomènes sociétaux les plus récurrents. Dans les villes et même les villages, les violences perpétrées sur les adolescents sont tant d'ordre physique que verbal, psychologique et sexuel.

Dans le film « L'enfant de l'autre » de Patricia Kwende, il s'agit plutôt des violences verbales et physiques que subit la jeune actrice principale. Elodie, une jeune adolescente, quitte l'Afrique pour aller poursuivre ses études en Europe. A son arrivée, elle s'installe chez son oncle et la femme de ce dernier la réduit en esclave.

Quoique la fiction ne dure que treize minutes, elle n'en demeure moins très émouvante. Dans le court-métrage « L'enfant de l'autre », la réalisatrice-productrice et autrice camerounaise résidant en France, Patricia Kwende, estime que ce n'est pas censé de haïr et de maltraiter un enfant, simplement parce qu'il n'est pas le fruit de vos entrailles.

Comme dans plusieurs de ses précédentes fictions, Patricia Kwende prône le partage de l'amour et bien au-delà, l'acceptation des uns et des autres. Pour la réalisatrice, « on porte tous l'amour en nous, il suffit de s'ouvrir pour rencontrer l'autre ». En effet, loin de condamner, Patricia s'interroge pour tenter de comprendre le fléau et, par la suite, apporter des pistes de solutions.

Le plus souvent, en écoutant le témoignage des bourreaux et victimes de violences familiales, on se rend vite compte que c'est généralement à cause de l'influence d'un passé douloureux ou d'une frustration quelconque qu'on finit par se montrer odieux envers ses proches et même des inconnus. Notons que le casting du film « L'enfant de l'autre » regroupe Emil Abossolo Mbo, Doris Devigny, Esther Ndongala, Anne-Gaëlle Gendron, Liliane Djanga.